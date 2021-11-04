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04/11/2021 16:27

【大國博弈】太陽能產品因涉疆問題被美方扣留，外交部：無理打壓

　　《經濟通通訊社４日專訊》因涉及新疆人權問題，中國光伏企業隆基股份
（滬：６０１０１２）相關產品被美國海關扣留。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會回應中
方會否反制時稱，所謂新疆存在強迫勞動是徹頭徹尾的謊言，美方以這一彌天大謊為借口，無理
扣押中國企業的太陽能產品，再次暴露了美方破壞新疆發展的險惡用心，也將對國際產業鏈、供
應鏈穩定和全球應對氣候變化合作造成干擾和破壞。
　　汪文斌稱，中方對此表示強烈不滿和譴責，對受到無端傷害的涉事企業表示同情和慰問。我
們敦促美方立即糾正錯誤，停止對中國企業的無理打壓，為兩國關係穩定發展和應對氣候變化合
作創造必要條件。中方將採取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。
　　隆基股份最新公告，自今年１０月２８日至１１月３日，美國海關依據暫扣令對隆基綠能科
技股份有限公司及美國子公司出口到美國的共計４０﹒３１ＭＷ組件產品進行了扣留。美國海關
暫扣的貨物約佔公司２０２０年度出口美國銷量的１﹒５９％。目前，公司對美國市場的發貨仍
在正常進行。美國海關的暫扣令暫未對公司的經營造成重大不利影響。隆基股份今日反彈
１﹒７％。（ｃｔ）

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