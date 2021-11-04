【債務風險】佳兆業１２７億理財產品逾期，千名投資者深圳尋方案

《經濟通通訊社４日專訊》內房爆煲如多米諾骨牌，今次輪到深圳大型房企、２０２１年全

國上市房企百強榜單上排第１９位的佳兆業集團（０１６３８）。網絡今早流出訊息截圖，顯示

佳兆業方面通知投資者，承認公司流動性出現問題，並正就到期未兌付產品與股東溝通，更直認

公司之後投資產品的兌付亦不容樂觀。據悉，上述提及的理財產品，由錦恒財富發行、佳兆業集

團擔保。



＊郭英成身體抱恙，承諾盡快給出方案＊



綜合內媒報道，部分投資者聞訊後，今早８點已聚集在佳兆業的辦公地深圳嘉里中心尋求兌

付方案，隨後，交流場地轉移至友誼酒店。現場涉及近千名投資人、理財產品總金額約１２７億

元人幣。佳兆業集團創辦人之一、董事局主席郭英成與現場投資人音頻連線表示，現在因為身體

原因在醫院，強調佳兆業是負責任的公司，將盡快給出方案。投資者則要求郭英成給出明確的時

間表和資產處置計劃，郭英成表示，下午會出方案。目前，投資人和佳兆業代表麥帆、錦恒財富

主席萬兵等在友誼酒店等待下午的方案。



＊錦恒財富：一直積極籌措資金＊



錦恒財富方面亦最新表示，佳兆業集團已第一時間與其溝通，共同商討兌付方案。今年以來

，受嚴峻的房地產市場環境和國際評級機構下調評級等多重不利因素影響，佳兆業集團的流動性

遇到前所未有的壓力。集團一直積極籌措資金，加快沉澱資產去化等措施，全力解決當前遇到的

問題。

公開資料顯示，錦恒財富佳兆業的戰略合作夥伴，雙方今年５月才簽署戰略合作協議，雙方

將由單一合作，進入緊密合作、共謀發展的新階段。值得關注的是，錦恒財富的公司註冊地址同

為深圳嘉里中心。（ｗｌ）

