【加碼調控】１０月深圳二手住宅成交創近十年低，料救市機會不大

《經濟通通訊社４日專訊》房地產稅陰霾壓境，內地樓市前景未明，市場一片沉寂。據深圳

市住房和建設局最新數據，２０２１年１０月深圳市二手商品房成交為１８萬平方米（１９７７

套），同比下降６３﹒３％；其中二手商品住宅成交為１５﹒０４萬平方米（１６０５套），同

比下降６６﹒４２％。

據深圳中原研究中心統計，整體看，深圳二手住宅成交套數自今年３月起就呈下行之勢，

１０月深圳二手住宅過戶套數為２０１２年３月以來的最低值，意味著１０月深圳二手住宅成交

量為近１０年來新低。

內媒引述專家表示，當下深圳二手房市場的冷清，實際上與深圳在此前過熱的交易態勢有關

。由於此前行情過高，造成了市場透支。短期內深圳二手房成交量還將持續走低，出台二手房市

場救市政策的可能性也不大。

統計局發布的７０個大中城市住房價格數據顯示，９月深圳二手住宅價格環比下降０﹒５％

，降幅比８月擴大０﹒１個百分點。自５月以來，深圳二手住宅價格已連續四個月環比下跌。易

居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從近期情況看，在二手房參考價機制持續發力且信貸環

境未明顯改善之下，許多房東惜售，購房者也在觀望中，短期內成交量難有較大起色。（ｗｌ）

