【人行操作】人行５００億７天逆回購利率持平，淨回籠１５００億

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，今日進行的５００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２﹒２％。
公開市場今日有２０００億元逆回購到期，即今日淨回籠１５００億元。本周暫錄收水
６８００億元。
人行連續兩日進行５００億元逆回購。分析指，一般而言，月初流動性相對充裕，此時投放
大額逆回購的情況較為少見。雖然存在一些因素的「擾動」，但總體來看，目前並不存在明顯的
資金缺口。（ｃｔ）
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