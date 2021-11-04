【理財通】理財通落地首月７６００人嘗鮮，跨境金額１﹒３億人幣

《經濟通通訊社４日專訊》人行廣州分行表示，粵港澳大灣區「跨境理財通」業務正式落地
實施首月（１０月１９日－３１日），參與「跨境理財通」的個人投資者共計７６００人，境內
銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃１７５２筆，金額１﹒３１億元（人民幣．下同）
。
其中，港澳地區合計共５０２２人參與北向通，佔參與總人數的６６％，累計辦理業務
１２７０筆，跨境匯劃金額６５５０﹒６萬元；內地合計共２５７８人參與南向通，佔參與總人
數的３４％，累計辦理業務４８２筆，跨境匯劃金額６５７４﹒７３萬元。從人數來看，港澳居
民參與北向通的熱情度更高，金額上則相差無幾，這也在業內的預料之中。當月，內地與香港間
往來的業務筆數８５０筆，跨境匯劃金額７８６５﹒０８萬元，佔總額的５９﹒９２％；內地與
澳門間往來的業務筆數９０２筆，金額５２６０﹒２６萬元，佔總額的４０﹒０８％。
＊平均每人花７００６元購買投資產品＊
境內１５家試點銀行分別為個人投資者辦理北向通、南向通資金匯劃。其中，國有銀行為個
人投資者辦理跨境理財通資金匯劃８７０２﹒４６萬元，佔比６６﹒３１％；股份制銀行為個人
投資者辦理跨境理財通資金匯劃３２０４﹒０７萬元，佔比２４﹒４１％；外資銀行為個人投資
者辦理跨境理財通資金匯劃１２１７﹒７４萬元，佔比９﹒２８％。
本月參與「跨境理財通」的個人投資者累計購買投資產品５３２４﹒６７萬元，即平均每人
花費７００６元購買理財產品。其中，北向通項下，港澳個人投資者購買境內投資產品
３２６３﹒２２萬元，包含理財產品２４７４﹒７４萬元、基金產品７８８﹒４８萬元；南向通
項下，內地個人投資者共購買港澳投資產品２０６１﹒４５萬元，包含投資基金２５３﹒１２萬
元、存款１８０８﹒３３萬元。（ｗｌ）
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