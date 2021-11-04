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即市新聞

04/11/2021 16:40

【債務風險】據報深圳監管明日開會討論花樣年、佳兆業流動性問題

　　《經濟通通訊社４日專訊》以深圳為總部的內房花樣年（０１７７７）、佳兆業
（０１６３８）流動性先後出現問題，據內媒《財聯社》報道，深圳監管部門將於明日召開專題
會議，討論花樣年兩個企業流動性問題。目前，已由深圳住建局負責通知佳兆業和花樣年參會。
　　花樣年上月逾２億美元的２０２１年票據兌付意外違約，此後公司決定出售資產紓困，惟至
今未有任何交易落實。而佳兆業最新於今日被曝，集團提供擔保的１２８億人幣理財產品逾期兌
付，目前正與齊聚深圳的近千名投資者商討方案。
　　根據ｗｉｎｄ數據，佳兆業是地產美元債規模超過百億美元的三家房企之一，以１５３億美
元的規模緊隨恒大（０３３３３）之後。佳兆業方面，１２月７日，集團將有一筆４億美元優先
票據到期。佳兆業上月在澄清未兌付１０月９日美元債利息等不實傳聞時，曾表示計劃提前回購
部分２０２１年１２月７日到期的優先票據。
　　融資渠道被規限後，內房流動性急劇轉差，引發境內外債市危機。國家發改委和外匯管理局
早前聯合召集８家房地產開發企業，就美元債到期、兌付資金準備、再融資等相關情況進行摸底
及溝通，其中就包括佳兆業。（ｗｌ）

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