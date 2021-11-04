【ＦＯＣＵＳ】Ｔａｐｅｒ靴落ｓｏ　ｗｈａｔ，鮑叔為連任拼到盡

【ＦＯＣＵＳ】聯儲Ｔａｐｅｒ靴子落下，ｓｏ ｗｈａｔ？據ＦＯＭＣ政策聲明，１１月

、１２月將逐月減少

買債１５０億美元；其後「每月以類似幅度減少資產淨購買或是適當之舉」。倘若聯儲真的如預

期明年６月結束此輪ＱＥ，換言之，也不過是資產負債表由現時的逾８﹒５５萬億美元新高，直

逼９萬億美元，難怪美股在政策聲明發布後再刷新高。

至於真正的焦點－－何時加息？為連任拼到盡的主席鮑叔就扭盡六壬「放鴿」，並押注通

脹在明年二季度或三季度前下降。



＊減碼無礙聯儲資產負債表逼９萬億＊



被視作「今年最重要」的貨幣政策會議，本港時間周四（４日）凌晨塵埃落定，ＦＯＭＣ宣

布本月起每月減少購買１００億美元美債和５０億美元按揭抵押債券。雖然政策聲明只明確了

１１、１２月

兩個月的購債額度，但市場普遍預期，照此節奏逐月減少，到明年６月正式結束此輪ＱＥ。

以聯儲現時資產負債表高逾８﹒５５萬億美元計，若未來７個月購債額度分別為１０５０億

美元、

９００億美元、７５０億美元、６００億美元、４５０億美元、３００億美元、１５０億美元計

，也不過是月月刷

新高，明年中直逼９萬億而已。

市場水浸依舊，美股高唱凱歌，美元就在鮑叔「縮減資產購買規模，並不意味任何利率政

策的直接信號」的鴿聲中，兌歐元、英鎊、人民幣全數走軟。



＊高通脹「暫時性」新解＝非永久＊



那麼，聯邦基金期貨合約顯示２０２２年至少升息兩次，且首次早至６月，市場和聯儲到底

哪一個錯了？對此，鮑叔就再次使出「就業最大化」擋箭牌指，現在不是加息的好時機，因為聯

儲希望看到勞動力市場進一步復甦。

他並對通脹「暫時性（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ ）」做出新詮釋，指其真正含義是，如果高

通脹是暫時的，即是並非永久或非常持久（ｎｏｔ ｐｅｒｍａｎｅｎｔｌｙ ｏｒ ｖｅｒｙ

ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔｌｙ），而非一些人以「月」去衡量（ｍｅａｓｕｒｅｄ ｉｎ

ｍｏｎｔｈｓ）。

眼見美國核心個人消費支出指數（ＰＣＥ）同比變幅連續４個月高於３﹒５％，遠高於２％

政策目標，

鮑叔就將通脹走高歸咎於供應瓶頸和短缺，而對正呈現螺旋式上漲的工資不以為然。



＊跡象顯示通脹高企或持續更長時間＊



他甚至押注指，隨著大流行的消退、供應鏈瓶頸改善、就業增長回升，我們「肯定會看到

（ｃｅｒｔａｉｎｌｙ ｗｅ ｓｈｏｕｌｄ ｓｅｅ）」通脹在明年第二季或第三季前下降，

似暗示市場預期６月加息錯

誤。不過，他同時稱，提高利率的時間將取決於經濟的發展路徑，如果需要回應，聯儲將毫不

猶豫。

美國的通脹明年中前後會否真的如鮑叔所願見頂回落？從旗下產品包括Ｏｒｅｏ及Ｒｉｔｚ

餅乾的

休閒食品製造商Ｍｏｎｄｅｌｅｚ預告，考慮明年提價７％；農機巨頭Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ逾

萬名工人拒絕資方加

薪１０％的方案而繼續罷工；洛杉磯港及長灘港祭出對滯留超過９天的集裝箱收取每日１００美

元罰款以紓解擁堵等等跡象看，通脹高企或將持續至明年下半年甚至更長時間。

面對高通脹和加息夾擊，自拜登去年贏得總統大選以來，已累升３７％、創下近代歷屆總統

中表現最好的１２個月的美股（標指）將如何？歷史記錄就顯示，即使如１９８０年通脹高逾

１３％，標指當年仍飆升逾三成之多。

