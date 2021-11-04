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04/11/2021 09:03

《法證攻防－林恩》恒指暫錄７連跌

　　《法證攻防》１０月３１日，國家統計局發布１０月份中國製造業采購經理指數（ＰＭＩ）
為４９﹒２％，比上月下降０﹒４個百分點，繼續低於臨界點，製造業景氣度有所減弱。市場關
注美聯儲議息會議消息，黃金價格區間上落，暫失守１８００美元關口。紐約期油價格高企，在
每桶８０美元水平之上整固。
　　過去三個交易日恒指在２５０００點水平好淡爭持。截至本周三（３日），恒指連跌７日，
由２６１３２﹒０３點回吐過千點。７日以來，６０隻恒指成分股中，只有一隻累計升幅大於半
成，百威亞太（００８７６）升１２﹒５％。超過７成的成分股跌，其中有２４隻累計跌幅超過
５％。阿裡健康（００２４１）和海底撈（０６８６２）更分別跌２７﹒８％和２３％。
　　騰訊（００７００）計劃於１１月１０日公布第三季度業績。港股通周二（２日）錄得超過
８億元北水資金淨流入騰訊。過去５個交易日，共有１﹒９５億元資金淨流入認購證和牛證。騰
訊９月以來低位在４４３﹒２元，周三最低曾跌至４５７﹒８元，收市倒升報４６９元。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
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