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即市新聞

05/11/2021 14:53

《陸言堂－陳永陸》待內房財政問題解決後，港股才能回復真正強勢

　　《陸言堂》美股持續創新高，不過對港股的刺激不大，原本恒指已收復５０天平均線的支持
，可是近日持續弱勢，卻令恒指再在２５０００點附近掙扎。不過，要找負面消息好像並不容易
，雖則內地房企的問題，接二連三，可是暫時沒有引發內地銀行的系統性風險問題，故此不應為
港股帶來太大的壓力。
　
　　只是如果細心觀察，其實市場又有一些異樣，就是近日港股的升與跌，似乎都與一眾中概股
在美股之表現，有直接的關連，當一眾中概股在美股造好，港股自然會被帶動，相反如果一眾中
概股在美股交易時段被拋售，就算美股三大指數有理想表現，對港股亦沒有任何支持，而這個情
況今日（５日）亦相當明顯，就是昨晚（４日）美股三大指數創出新高，可是由於中概股昨晚表
現欠佳，所以恒指今日低開後，持續向下。
　
　　當然，大家會覺得奇怪，為何中概股的走勢，亦與美股走向出現兩極化的情況？理論上美股
的投資氣氛理想，同時近日中美關係不算好，但亦不算太差，至少沒有惡化的情況出現，那麼為
何在美掛牌的中概股，與美股有兩極的走向？當然，大家會覺得，內地的政策因素，應該是導致
一眾中概股表現轉弱的原因。可是如果真的如此，那麼近日沒有影響科網股的政策推出，加上「
雙十一」的網上消費旺季即將來臨，為何京東（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８８）等股份
的股價全無表現？
　
　　這個情況可能與內房股出現財政問題有關，因為一眾內房股現在面對不只是債券的償還問題
，而是他們推出的理財產品亦出現逾期兌付的問題，而這些理財產品到底有多少資金投資在美國
掛牌的中概股上，其實亦是一個未知之數，如果當中涉及一定數量的金額，那麼面對兌付問題的
時候，一眾在美國掛牌的中概股被拋售，無法跟隨美股近日的強勢而行，同時影響港股的走勢，
其實亦可以理解。
　
　　故此，現在內房的問題，看似只是影響內房股，但實際上可能已暗暗地為港股帶來負面影響
，所以要港股回復真正的強勢，或者要待一眾內房的財政問題被解決後，港股才可以有真正的曙
光。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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