【香港政情】六四集會案，黎智英等３人被裁定表證成立

《經濟通通訊社４日專訊》去年六四周年晚會遭警方禁止，多名民主派人士涉嫌前往維園悼

念或呼籲公眾自行悼念，事後被檢控。《壹傳媒》（００２８２）創辦人黎智英、前支聯會副主

席鄒幸彤及何桂藍否認煽惑他人明知參與未經批准的集結、明知而參與未經批准的集結共４罪，

３人的案件今日於區域法院續審。控方於中段陳詞時中質疑，黎智英著市民不要懼怕政治打壓，

而他當日現身現場，必然知道自己此舉可煽動群眾。法官胡雅文裁定本案表面證供成立，押後明

（５日）再續，以待辯方索取指示。

控方先傳召康文署經理周燕鋒作供。周指康文署因應疫情，在２０２０年３月２８日起宣布

關閉大部分康樂設施，有關安排直至同年１０月２日才取消。周在六四集會前，已經通知支聯會

維園設施被關閉。警長李文彬（譯音）則指，六四當晚約７時半，銅鑼灣記利佐治街及告士打道

開始有大批市民出發並前往維園，故附近道路需要關閉直至９時多才回復開通。

辯方有中段陳詞指，無證據顯示黎智英有作出實際煽惑他人的行為，如他從未說出呼籲公眾

前往維園的說話。控方陳詞則指，當黎智英抵達維園噴水池旁時，即時引來大批記者圍觀，黎自

身經營傳媒事業，他定必意識其行為具有號召力。及後黎智英與李卓人、何俊仁等支聯會成員交

流，一起燃點蠟燭，並支持李卓人的公開演說。雖然黎智英沒有進入維園，而是乘私家車離開，

但他事後受訪指自己「感到鼓舞」，這反映黎知道他出現於維園能夠吸引公眾，造就當晚六四集

會的舉行，故才感受鼓舞。

本案原有２６名被告，其中１６人早前已認罪，被判監禁４至１０個月，羅冠聰及張崑陽已

離港，前日認罪的李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉，則還柙至本月１２日判刑。

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