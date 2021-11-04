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04/11/2021 08:08

【企業盈喜】品質國際（００２４３）料中期盈利最多２９００萬元

　　《經濟通通訊社４日專訊》品質國際（００２４３）公布，預期截至１０月３１日止中期盈
利介乎２３００萬至２９００萬元，去年同期虧損約６９０萬元。
　　該集團指，轉虧為盈主因期內按公允值計入損益之金融資產公允值收益淨額約２７００萬元

　　該集團預期於１２月底前公布業績。（ｗｈ）

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