【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒６億人幣，買泡泡棄小米

《經濟通通訊社４日專訊》恒指周三（３日）低開３８點，報２５０６０點。最高升８７點
報２５１８７點，最低跌２９１點報２４８０８點。恒指收報２５０２４點，跌７４點或
０﹒３％。
按額度計算，北水全日淨流入７﹒６億元人民幣，減少６３﹒５％。泡泡瑪特
（０９９９２）、中芯國際（００９８１）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是小米集
團（０１８１０）、保利協鑫能源（０３８００）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１１９８﹒４９億元減少１７﹒９％。其中港股通成交２４６﹒３億元，佔總成交
２０﹒６％。
＊泡泡瑪特收益增八成吸引北水＊
泡泡瑪特今年第三季度整體收益比去年同期增長介乎７５％至８０％。各渠道收益表現與去
年第三季度比較，零售店升４０％至４５％、機器人商店升２０％至２５％、泡泡瑪特抽盒機升
１﹒３至１﹒３５倍、電商平台升１﹒２５至１﹒３倍，其中天貓旗艦店升７５％至８０％和京
東旗艦店升２﹒７％至２﹒７５倍，以及批發及其他渠道升１﹒２５至１﹒３倍。泡泡瑪特跌
２﹒８６％報５４﹒２５元，北水淨買入７﹒２億元。
另外，中芯國際升３﹒６２％報２２﹒９元，北水淨買入２﹒４億元。快手跌４﹒０５％報
９５﹒９５元，北水淨買入１﹒４億元。小米集團跌２﹒６２％報２０﹒４５元，北水淨賣出
１０﹒４億元。保利協鑫能源跌１４﹒６９％報２﹒７３元，北水淨賣出５億元。藥明生物跌
１﹒６１％報１１０﹒２元，北水淨賣出２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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泡泡瑪特 （０９９９２） ７﹒２５
中芯國際 （００９８１） ２﹒４２
快手 （０１０２４） １﹒４３
信義光能 （００９６８） １﹒３１
騰訊控股 （００７００） ０﹒７９
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小米集團 （０１８１０） －１０﹒４２
保利協鑫能源 （０３８００） －４﹒９６
藥明生物 （０２２６９） －２﹒０５
吉利汽車 （００１７５） －１﹒４３
中國移動 （００９４１） －０﹒９５
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