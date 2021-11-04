《日入而息》佳兆業理財產品逾期兌付，澳博上季虧損擴至逾１２億

《今天重點》

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恒地（０００１２）將投資６３０億發展中環新海濱地，料首

階段２０２７年完成；恒地奪地王

業界看好前景，惟大行憂慮負債率升；投得中環新海濱地後借

貸率升至３０％，派息政策不變

佳兆業（０１６３８）１２７億理財產品逾期，千名投資者深

圳尋方案；將分期兌付投資者本金

及利息共１２８億元

澳博（００８８０）第三季度虧損擴大至１２﹒４８億元

張華峰參選立法會金融服務界，獲２０個提名

聯想集團（００９９２）中期多賺８７％，派中期息８港仙

聯想（００９９２）撤回科創板上市不會影響集團基本面及業

務

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《即日市況》

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恒指高收２００點報２５２２５，科指升１０１點報６３７５

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《深滬股市》

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滬綜指高收０﹒８１％企穩三千五，風電、汽車股拉漲

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《美元匯價》

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美元初步支持在９３﹒７０，建議低位吸納

歐元最新報１﹒１５５２╱５４ ，日圓最新報１１３﹒８１╱８２

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《公司業績》

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第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ首三季純利跌４％至１８８億披索

聯想集團（００９９２）中期多賺８７％，派中期息８港仙

利標品牌（００７８７）半年經營虧損增至９９００萬美元

宏利（００９４５）上季盈利１５﹒９億加元，跌２３％，派息２８加仙

澳博（００８８０）第三季度虧損擴大至１２﹒４８億元

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《公司資訊》

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港交所（００３８８）ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數期貨未平倉合

約逾１０億美元；中國資本市場規模有龐大機遇，料未來有更

多資金流入

匯控（００００５）倫敦購入２８０萬股涉１﹒３２億元，連

續七日回購；匯豐Ｒｅｗａｒｄ＋推出「獎賞錢」兌換「ＭＴ

Ｒ 分」功能；匯豐維持最優惠利率５厘不變

美團（０３６９０）發力零售業務，旗下優選進行組織架構調

整

眼科企業極目生物擬明年港上市，初步集資最多２３億

佳兆業（０１６３８）１２７億理財產品逾期，千名投資者深

圳尋方案；將分期兌付投資者本金及利息共１２８億元

力勁科技（００５５８）處電動車產業鏈頂端，發展穩定宜長

線投資

會德豐：中環海濱商業地中標價對市場有正面作用；會德豐Ｍ

ＯＮＡＣＯ ＯＮＥ首推９９伙，折實入場費７５６﹒８萬

莊士機構（００３６７）旗下紅磡酒店，傳獲基金出價１６億

元洽購；就出售逸酒店與第三方初步洽談，或會構成非常重大

出售

傳香港ＡＩ藥物開發平台Ｉｎｓｉｌｉｃｏ申請美國上市

優派能源發展（００３０７）香港清盤呈請聆訊押後至司法覆

核申請結果確定後

尚乘夥ＲＥＡＰ富衛聯手推出香港史上首個線上勞工保險

恒地（０００１２）將投資６３０億發展中環新海濱地，料首

階段２０２７年完成；恒地奪地王業界看好前景，惟大行憂慮

負債率升；投得中環新海濱地後借貸率升至３０％，派息政策

不變

中海外（６８８）首１０個月累計合約物業銷售金額增５﹒７

％

碧桂園（２００７）：１０月合同銷售按年跌１５％至４５８

億人幣

信達生物（１８０１）：藥品達伯舒獲內地受理用於治療一線

胃癌

朗生醫藥（００５０３）今沽售Ａ股司太立３９﹒９５萬股，

涉２２６８萬元人民幣

中國海外宏洋（０００８１）１０月實現合約銷售額按年跌４

９﹒７％至４０億元人民幣

大酒店（０００４５）第三季香港半島酒店平均房租按年升６

﹒４％至３１１６元

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《國企紅籌》

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聯想（００９９２）撤回科創板上市不會影響集團基本面及業

務

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《神州民企》

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快手（０１０２４）雷鋒網關於其組織架構調整報道嚴重失實

傳恒大（０３３３３）旗下財務公司「次按」珺瓏灣貸款套現

安踏集團自查揭鞋採購副總監營私舞弊，涉嫌受賄罪被刑拘

上坤地產（０６９００）首１０月累計合約銷售金額約２２５

億元人民幣

銀城國際（０１９０２）１０月合約銷售額按年跌３１％至１

４﹒９億元人民幣

陽光１００中國（０２６０８）１０月合同銷售額按年跌８８

％至１﹒８７億元人民幣

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《中國要聞》

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吳清稱支持更多的長三角科技企業在科創板上市

上海將對燃料電池汽車產業進行補貼

習近平稱中國願同世界一道全力保障全球供應鏈暢通

李小鵬稱推動長三角地區共建輻射全球的航運樞紐

粵港澳加快研制大灣區科技創新教育指導意見

國家移民管理局表示落實涉冬奧人員入出境專區驗放

埃及決定繼續對自中國、土耳其進口電焊條產品徵稅

商務部表示ＲＣＥＰ明年１月１日生效

人行５００億７天逆回購利率持平，淨回籠１５００億

前人行顧問建議中國強制要求上市公司披露ＥＳＧ信息

陽光城１２﹒７億ＡＢＳ獲准首付１０％，剩餘延一年；多機

構降評級後，陽光城多隻境內債失質押式回購資格

北交所制度解讀在線培訓明日起啟動

安徽省公安廳原副廳長陳小平接受調查，已退休８年

報告指三季度宏觀槓桿率降至２６４﹒８％，降幅有限

華為舉行軍團成立大會，任正非：無退路就是勝利之路

中消協表示雙１１促銷套路多，實質價格與平時無差別

福布斯中國內地富豪榜：鍾睒睒首登頂，張一鳴曾毓群緊隨其

後

工信部等四部門發布２０２１年智能製造試點示範行動

農業部表示全國蔬菜供應總量充足，豬肉供給相對寬鬆

北京商品房預售擬出新規：首付款等先監管保護後網簽

深圳表示將遴選城區開展近零碳排放區域試點建設

據報深圳監管明日開會討論花樣年、佳兆業流動性問題

隆基股份表示公司收到荷蘭法警正式送達的跨境臨時禁令

馮程淑儀料故宮文化博物館年底取得完工證明書

１０月深圳二手住宅成交創近十年低，料救市機會不大

發改委表示國有煤企５５００大卡煤價主動下調至千元下

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，報１７０７８點

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《其他消息》

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保監局表示大灣區潛力大，跨境保險通將參考理財通做法

徐汶緯與張宇人爭議席，陳仲尼林振昇報名選委界

六四集會案，黎智英等３人被裁定表證成立

終院裁定「共同犯罪原則」不適用於非法集結及暴動罪

金管局表示美國利率前景不明朗，需注意市場波動及風險

差估署表示９月私樓落成量６０２伙，按月增１８﹒５％

深股通額度全日用近３３億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全日用１７億元，陸股通淨流

入１２億元

理財通落地首月７６００人嘗鮮，跨境金額１﹒３億元人民幣

Ｖｉｓａ與Ｎｅａｔ在港發行虛擬及實體美元商務卡，無需支付年費

富途舉辦Ａｕｄｉ房車大抽獎頒獎典禮，近半幸運兒均為９０後

數碼港表示金融科技初創發展已進化至構建多元化平台，創更大生態圈

經絡料本港未來兩年持續低息，實際按息維持１﹒５厘附近

聯儲局維持利率不變符預期，本港息率料不變

上季食肆收益價值按年升４３﹒８％，中式餐館升六成

張華峰參選立法會金融服務界，獲２０個提名

民主思路爭提名遇阻，選舉經理已辭任

湯家驊稱終院裁決無提高檢控門檻，蒐證須更聚焦被告行為

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《大國博弈》

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美國參議院外交委員會通過駐華大使人選伯恩斯提名案

中國回應美國防部報告，反促美方承擔核裁軍優先責任

太陽能產品因涉疆問題被美方扣留，外交部表示無理打壓

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《擴大開放》

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據報花旗集團準備申請設立全資擁有的中國證券子公司

沙特主權財富基金向中證監提交ＱＦＩＩ申請

首家外資獨資公募基金公司貝萊德上報第二隻產品

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《ＥＳＧ》

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加皇財富管理表示企業減碳成本增，管理風險尋投資機會

晉達表示沒全面轉型，淨零碳排放將是不切實際空想

中電撥款２﹒２億資助電費並鼓勵全民減碳節能

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《新冠肺炎》

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本港新增７宗輸入個案，６宗涉變異病毒株

據報香港與內地有望下月開始免隔離通關

何栢良建議港府主動聯絡有關人士打第三針

劉家獻料第三針特定組別約９－１０萬人於醫管局覆診

機管局表示９成機場員工已打針，將配合第三劑安排

陳肇始稱疫苗供應足夠，市民第三針有選擇；陳肇始承認正考慮機場分隔處理內地與其他航班

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