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即市新聞

04/11/2021 19:51

《日入而息》佳兆業理財產品逾期兌付，澳博上季虧損擴至逾１２億

　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒地（０００１２）將投資６３０億發展中環新海濱地，料首
　　階段２０２７年完成；恒地奪地王　　　　　　　　　　　　
　　業界看好前景，惟大行憂慮負債率升；投得中環新海濱地後借
　　貸率升至３０％，派息政策不變　　　　　　　　　　　　　
　　佳兆業（０１６３８）１２７億理財產品逾期，千名投資者深
　　圳尋方案；將分期兌付投資者本金　　　　　　　　　　　　
　　及利息共１２８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳博（００８８０）第三季度虧損擴大至１２﹒４８億元　　
　　張華峰參選立法會金融服務界，獲２０個提名　　　　　　　
　　聯想集團（００９９２）中期多賺８７％，派中期息８港仙　
　　聯想（００９９２）撤回科創板上市不會影響集團基本面及業
　　務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收２００點報２５２２５，科指升１０１點報６３７５
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指高收０﹒８１％企穩三千五，風電、汽車股拉漲
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元初步支持在９３﹒７０，建議低位吸納　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１５５２╱５４　，日圓最新報１１３﹒８１╱８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ首三季純利跌４％至１８８億披索
　　聯想集團（００９９２）中期多賺８７％，派中期息８港仙　　　　　　　　　
　　利標品牌（００７８７）半年經營虧損增至９９００萬美元　　　　　　　　　
　　宏利（００９４５）上季盈利１５﹒９億加元，跌２３％，派息２８加仙　　　
　　澳博（００８８０）第三季度虧損擴大至１２﹒４８億元　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　港交所（００３８８）ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數期貨未平倉合
　　約逾１０億美元；中國資本市場規模有龐大機遇，料未來有更
　　多資金流入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯控（００００５）倫敦購入２８０萬股涉１﹒３２億元，連
　　續七日回購；匯豐Ｒｅｗａｒｄ＋推出「獎賞錢」兌換「ＭＴ
　　Ｒ　分」功能；匯豐維持最優惠利率５厘不變　　　　　　　
　　美團（０３６９０）發力零售業務，旗下優選進行組織架構調
　　整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　眼科企業極目生物擬明年港上市，初步集資最多２３億　　　
　　佳兆業（０１６３８）１２７億理財產品逾期，千名投資者深
　　圳尋方案；將分期兌付投資者本金及利息共１２８億元　　　
　　力勁科技（００５５８）處電動車產業鏈頂端，發展穩定宜長
　　線投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　會德豐：中環海濱商業地中標價對市場有正面作用；會德豐Ｍ
　　ＯＮＡＣＯ　ＯＮＥ首推９９伙，折實入場費７５６﹒８萬　
　　莊士機構（００３６７）旗下紅磡酒店，傳獲基金出價１６億
　　元洽購；就出售逸酒店與第三方初步洽談，或會構成非常重大
　　出售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳香港ＡＩ藥物開發平台Ｉｎｓｉｌｉｃｏ申請美國上市　　
　　優派能源發展（００３０７）香港清盤呈請聆訊押後至司法覆
　　核申請結果確定後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　尚乘夥ＲＥＡＰ富衛聯手推出香港史上首個線上勞工保險　　
　　恒地（０００１２）將投資６３０億發展中環新海濱地，料首
　　階段２０２７年完成；恒地奪地王業界看好前景，惟大行憂慮
　　負債率升；投得中環新海濱地後借貸率升至３０％，派息政策
　　不變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中海外（６８８）首１０個月累計合約物業銷售金額增５﹒７
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　碧桂園（２００７）：１０月合同銷售按年跌１５％至４５８
　　億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　信達生物（１８０１）：藥品達伯舒獲內地受理用於治療一線
　　胃癌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　朗生醫藥（００５０３）今沽售Ａ股司太立３９﹒９５萬股，
　　涉２２６８萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國海外宏洋（０００８１）１０月實現合約銷售額按年跌４
　　９﹒７％至４０億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　
　　大酒店（０００４５）第三季香港半島酒店平均房租按年升６
　　﹒４％至３１１６元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　聯想（００９９２）撤回科創板上市不會影響集團基本面及業
　　務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　快手（０１０２４）雷鋒網關於其組織架構調整報道嚴重失實
　　傳恒大（０３３３３）旗下財務公司「次按」珺瓏灣貸款套現
　　安踏集團自查揭鞋採購副總監營私舞弊，涉嫌受賄罪被刑拘　
　　上坤地產（０６９００）首１０月累計合約銷售金額約２２５
　　億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　銀城國際（０１９０２）１０月合約銷售額按年跌３１％至１
　　４﹒９億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　陽光１００中國（０２６０８）１０月合同銷售額按年跌８８
　　％至１﹒８７億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　吳清稱支持更多的長三角科技企業在科創板上市　　　　　　
　　上海將對燃料電池汽車產業進行補貼　　　　　　　　　　　
　　習近平稱中國願同世界一道全力保障全球供應鏈暢通　　　　
　　李小鵬稱推動長三角地區共建輻射全球的航運樞紐　　　　　
　　粵港澳加快研制大灣區科技創新教育指導意見　　　　　　　
　　國家移民管理局表示落實涉冬奧人員入出境專區驗放　　　　
　　埃及決定繼續對自中國、土耳其進口電焊條產品徵稅　　　　
　　商務部表示ＲＣＥＰ明年１月１日生效　　　　　　　　　　
　　人行５００億７天逆回購利率持平，淨回籠１５００億　　　
　　前人行顧問建議中國強制要求上市公司披露ＥＳＧ信息　　　
　　陽光城１２﹒７億ＡＢＳ獲准首付１０％，剩餘延一年；多機
　　構降評級後，陽光城多隻境內債失質押式回購資格　　　　　
　　北交所制度解讀在線培訓明日起啟動　　　　　　　　　　　
　　安徽省公安廳原副廳長陳小平接受調查，已退休８年　　　　
　　報告指三季度宏觀槓桿率降至２６４﹒８％，降幅有限　　　
　　華為舉行軍團成立大會，任正非：無退路就是勝利之路　　　
　　中消協表示雙１１促銷套路多，實質價格與平時無差別　　　
　　福布斯中國內地富豪榜：鍾睒睒首登頂，張一鳴曾毓群緊隨其
　　後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工信部等四部門發布２０２１年智能製造試點示範行動　　　
　　農業部表示全國蔬菜供應總量充足，豬肉供給相對寬鬆　　　
　　北京商品房預售擬出新規：首付款等先監管保護後網簽　　　
　　深圳表示將遴選城區開展近零碳排放區域試點建設　　　　　
　　據報深圳監管明日開會討論花樣年、佳兆業流動性問題　　　
　　隆基股份表示公司收到荷蘭法警正式送達的跨境臨時禁令　　
　　馮程淑儀料故宮文化博物館年底取得完工證明書　　　　　　
　　１０月深圳二手住宅成交創近十年低，料救市機會不大　　　
　　發改委表示國有煤企５５００大卡煤價主動下調至千元下　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒３％，報１７０７８點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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保監局表示大灣區潛力大，跨境保險通將參考理財通做法　　　　　　　　　　　　　　　　　
徐汶緯與張宇人爭議席，陳仲尼林振昇報名選委界　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
六四集會案，黎智英等３人被裁定表證成立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
終院裁定「共同犯罪原則」不適用於非法集結及暴動罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示美國利率前景不明朗，需注意市場波動及風險　　　　　　　　　　　　　　　　　
差估署表示９月私樓落成量６０２伙，按月增１８﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用近３３億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全日用１７億元，陸股通淨流
入１２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
理財通落地首月７６００人嘗鮮，跨境金額１﹒３億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　
Ｖｉｓａ與Ｎｅａｔ在港發行虛擬及實體美元商務卡，無需支付年費　　　　　　　　　　　　
富途舉辦Ａｕｄｉ房車大抽獎頒獎典禮，近半幸運兒均為９０後　　　　　　　　　　　　　　
數碼港表示金融科技初創發展已進化至構建多元化平台，創更大生態圈　　　　　　　　　　　
經絡料本港未來兩年持續低息，實際按息維持１﹒５厘附近　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局維持利率不變符預期，本港息率料不變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上季食肆收益價值按年升４３﹒８％，中式餐館升六成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張華峰參選立法會金融服務界，獲２０個提名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民主思路爭提名遇阻，選舉經理已辭任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湯家驊稱終院裁決無提高檢控門檻，蒐證須更聚焦被告行為　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　美國參議院外交委員會通過駐華大使人選伯恩斯提名案　
　　中國回應美國防部報告，反促美方承擔核裁軍優先責任　
　　太陽能產品因涉疆問題被美方扣留，外交部表示無理打壓
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　　　　　　　　　　　《擴大開放》　
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　　據報花旗集團準備申請設立全資擁有的中國證券子公司
　　沙特主權財富基金向中證監提交ＱＦＩＩ申請　　　　
　　首家外資獨資公募基金公司貝萊德上報第二隻產品　　
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　　　　　　　　　　　　《ＥＳＧ》　
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　　加皇財富管理表示企業減碳成本增，管理風險尋投資機會
　　晉達表示沒全面轉型，淨零碳排放將是不切實際空想　　
　　中電撥款２﹒２億資助電費並鼓勵全民減碳節能　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增７宗輸入個案，６宗涉變異病毒株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報香港與內地有望下月開始免隔離通關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良建議港府主動聯絡有關人士打第三針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉家獻料第三針特定組別約９－１０萬人於醫管局覆診　　　　　　　　　　　　　　　　　
機管局表示９成機場員工已打針，將配合第三劑安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳肇始稱疫苗供應足夠，市民第三針有選擇；陳肇始承認正考慮機場分隔處理內地與其他航班
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（ｚｚ）

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