《運籌帷幄－梁業豪》ＣＣＡＳＳ持股記錄常有啟示

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５０％，局勢

則分別屬於偏好和顯著向淡。相信大家都聽過，港交所（００３８８）的中央結算系統

（ＣＣＡＳＳ）每個交易日都會公布兩個交易日前的證券交易記錄。我們可從中得悉個別證券當

日交投最活躍（淨買入與淨賣出）的券商的持股比率變化。據一般理解，若見某大券商的持股比

率明顯上升或明顯下降，即代表該券商看好或看淡該證券價格的後市，不少投資者會跟風買賣。

港交所公布的，只為淨買入股數和淨賣出股數最多的券商各１０間的淨買賣狀況與持股比率

變化，但已足夠讓我們了解當日大戶爭持的激烈程度。須注意的，為港交所公布的買賣記錄，是

包括全部主動買賣盤、被動買賣盤與非自動對盤交易的。ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ的串流報價服務

提供了上述有用數據，筆者雖然平日使用《經濟通》ＨＶ２應市，外出時，便靠這個專業的串流

報價服務了。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

