《窩輪匯智－劉嘉輝》提防北風來襲對沖風險該如何部署？

《窩輪匯智》近日天氣有點變幻無常，剛剛風和日麗更有幾分熱，周末就要迎來北風侵襲，

氣溫急降！港股表現亦變化難料，周四（４日）大市重上２５２００點，周五（５日）又將升幅

抹去，回試２４，８００點位置，兩萬五關口技術反彈又再好夢成空。下周將會是內地六中全會

的會期，另外內地將公布進出口及通脹等數字，公司業績則方面包括騰訊（００７００）及瑞聲

（０２０１８）等。



面對後市的不確定性，對於仍持有好倉或是正股作中長線投資的朋友，或可考慮為持倉作適

量的對沖，買入認沽證以防大市出現迅間突變。所謂「對沖」，大家可視作買入一份「保險」，

投資者付出一定數目的本金，保障好倉於跌市時的風險。一旦相關資產或後市急挫，來自淡倉的

利潤就可以彌補到部分好倉的損失。相反，若相關資產繼續上升，淡倉會出現損失甚至本金歸零

，那就可視為上述提及的「保險費用」，而在適當的對沖比例下，好倉收益將能保償該「保險費

用」。



至於選擇條款方面，投資者若擔心的是短時間的波動，又不想用太多錢「買保險」的話，則

可留意一些年期較短及貼價的產品。以行使價於２４３００點的恒指認沽證為例，今年１２月到

期，９５００點兌１的選擇，能提供的實際槓桿約１７倍。這類認沽證的特點在於，若恒指在短

時間內出現急跌的情況，而波幅亦因波動擴大而上升，此類輕微價外認沽證由價外變為價內機會

便增加，價格升幅會較長身證為快。而正正因為這類證較短身，時間值較長身貼價證少，輪價亦

會較低，有助減少投資者投放的金額，交付較低的「保險費用」。但當然如果恒指不跌反大升，

此類短身證變得更短身及更價外時，每日時間值損耗有機會變大，而若到期時該認沽證仍處價外

，即恒指水平尚高於行使價，價值更會變零，但亦已發揮了「保險作用」，功成身退。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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