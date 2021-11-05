《缸邊隨筆－石鏡泉》ＣＯＰ２６　Ｂｕｌｌｓｈｉｔ

《缸邊隨筆》ＣＯＰ２６是第２６屆Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｆ Ｐａｒｔｉｅｓ ｏｎ

Ｃｌｉｍａｔｅ Ｃｈａｎｇｅ，就是這幾天在英國格拉斯哥的減碳會。Ｂｕｌｌｓｈｉｔ是

放屁，這有兩個意思，一是ＣＯＰ２６是屁話多，二是ＣＯＰ２６要求減少烷氣排放。而牛、羊

等牲口的屁，是地球上烷氣的重要來源，要減排，可能要牛、羊牲口減少放屁。



十多年前，筆者去新西蘭旅行，其間看報，得悉新西蘭國會討論要不要徵羊屁稅，當時覺得

新西蘭議會真無聊，今時回看才知人家看得遠，真的不要靠普通常識去論事。



ＣＯＰ２６要到１１月１２日才會達成或不能達成個減碳協議，但無論如何，最差，最差也

維持在ＣＯＰ０９和ＣＯＰ１５的減碳目標。這即是謂ＣＯＰ２６跟ＣＯＰ１５，即１１年前者

無大進展，何故？因為各國國情不同，是不可能一刀切的。



ＣＯＰ２６希望將環球烷氣排放在２０３０年時，會較現時減３０％。而牛屁是這個烷氣的

重要來源，燒煤、燒石油氣，也可以產生烷氣。在逾１００個國贊同這個提議，但中國、俄羅斯

、印度、澳洲不簽署這個。今時烷氣排放的巨頭，中國是巨巨頭，因為中國燒煤仍多，中國的碳

達峰和碳中和，是要在２０３０年和２０６０年。



中國的碳排放亦是全球居高位者，佔了全球排碳量的２７％，美國的碳排放則只佔全球排碳

量的１１％。兩者對比有意義不？無。不少美國人的家具是在中國製造的，美國人享用這些中國

製造家具，但不負有碳排放。但中國製造了這家具，無份享用，但卻要負上這個碳排放，可合理

？所以，有評論指出，這個限碳排放是給中國挖的一個坑，要不負上排碳罪名，就要削製造業。

這會給中國帶來失業，延長了，就會社會有亂，中國在這個不能負上排碳的惡名，又要養活１４

億人，就只好盡量用上清潔能源。這條清潔能源路在「十三五」規劃及之前，已決定要啃下來，

到２０３０年、２０５０年，２０６０年再回看，美國會後悔今時倒逼中國產業的自己抬升，玩

國際規則？玩囉，只要給時間，按中國國情一步步去做清潔能源便是。



其實自ＣＯＰ０９及ＣＯＰ１５的議決以來，環球在減排方面遠未達標。其實，舊責任未竟

，新責任就免談啦，談了也是Ｂｕｌｌｓｈｉｔ。



＊ＣＯＰ２６要靠煤發電＊



就拿ＣＯＰ２６這幾天開會的碳排放來說，也是一大諷刺。ＣＯＰ２６這幾天會議時的電費

，較平時電費貴逾百倍，原因是開會的幾天裏，格拉斯哥的風力大弱，使到風力發電量不足（哎

，又無華為的大容量儲電器可以儲起Ｎ日風力發出的電，留到這幾天用嘛），於是就要重啟煤電

。你平時不用，今時急用，光是請亞嬸清潔都要ＯＴ啦！結果就是，無風（清潔能源）之時，就

要用回煤（排碳能源），連ＣＯＰ２６也要靠煤、靠氣來取暖發電，其他的也不用說了。



筆者不是謂可以續排碳，而是要減有其度，如果環境不容許，而硬度減排，就只會使電費、

暖費陡增，民生較苦，怎能讓人民誠心去做？



減排而可以減能源費，誰不願做？



減排而要增加能源費，誰願去做？



不過政治人物要做「秀」要爭取選票，便揭出這個要用「碳」才可開到的「減碳」

ＣＯＰ２６，傳媒會怎樣講，看未來這幾天的新聞吧！怕又是Ｂｕｌｌｓｈｉｔ。《資深投資者

石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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