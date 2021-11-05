匯控（００００５）昨倫敦回購３３９﹒５萬股涉資１﹒５６億元

《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（４日）向摩根士丹利購入約

３３９﹒５１２萬股以作註銷，每股作價４﹒３１０５至４﹒４５８０英鎊，總值

１４８３﹒９４萬英鎊（約１﹒５６億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。

匯控連續八日回購股份，合共超過２２７０萬股。

匯控早前宣布委託摩根士丹利可於不遲於明年４月２０日期間購買總值最多為２０億元之普

通股，並同時向匯控出售有關股份。（ｍｈ）

