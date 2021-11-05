《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（４日）向摩根士丹利購入約
３３９﹒５１２萬股以作註銷，每股作價４﹒３１０５至４﹒４５８０英鎊，總值
１４８３﹒９４萬英鎊（約１﹒５６億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
匯控連續八日回購股份，合共超過２２７０萬股。
匯控早前宣布委託摩根士丹利可於不遲於明年４月２０日期間購買總值最多為２０億元之普
通股，並同時向匯控出售有關股份。（ｍｈ）
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05/11/2021 08:10
匯控（００００５）昨倫敦回購３３９﹒５萬股涉資１﹒５６億元
《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（４日）向摩根士丹利購入約
３３９﹒５１２萬股以作註銷，每股作價４﹒３１０５至４﹒４５８０英鎊，總值
１４８３﹒９４萬英鎊（約１﹒５６億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
匯控連續八日回購股份，合共超過２２７０萬股。
匯控早前宣布委託摩根士丹利可於不遲於明年４月２０日期間購買總值最多為２０億元之普
通股，並同時向匯控出售有關股份。（ｍｈ）
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