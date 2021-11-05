【企業盈喜】上諭集團半年虧轉盈５００萬至５５０萬元，毛利增加

《經濟通通訊社５日專訊》上諭集團（０１６３３）基於對未經審核綜合管理賬目之初步評
估，截至９月底止半年轉賺約５００萬至５５０萬元，而去年同期錄淨虧損約１５５０萬元。主
要由於建築行業因ＣＯＶＩＤ－１９疫情受到控制而復甦，集團期內毛利較前期間有所增加。
預期相關業績１１月２４日或前後公佈。（ｎｓ）
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