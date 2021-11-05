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即市新聞

05/11/2021 09:00

佳兆業（１６３８）全系停牌，昨稱將分期兌付投資者本金及利息

　　《經濟通通訊社５日專訊》佳兆業（０１６３８）及其同系佳兆業美好（０２１６８）、佳
兆業資本（００９３６）
、佳兆業健康（００８７６）今早開市前停牌。
　　內媒報道，佳兆業管理層就近期由錦恒財富發行並由集團擔保的產品出現兌付逾期事件回應
投資者，據稱佳兆業將以錦恒財富產品的到期時間為順序，採用分期兌付的方式陸續兌付本金和
利息；投資者到期的本金到期的當月兌付１０％，之後的每三個月兌付１０％，直至兌付完畢；
投資者的利息在產品到期後將不再計息。
　　至於原存續期的利息，在本金兌付完畢後的當月兌付２５％，之後每三個月兌付２５％，一
年內兌付完畢；佳兆業將安排每月２０日集中兌付，如遇節假日提前；若佳兆業籌資情況良好，
將隨時提前按照以上的規則提前兌付本金和利息。
　　佳兆業集團首席財務官兼高級副總裁吳建新透露，佳兆業集團已經著手處置重大資產處置的
資金，將專項兌付錦恒財富所發行的產品。作為補充，佳兆業集團在深圳舊改項目有９５個，預
計總貨值６０００億元，立項項目１４個，預支預計貨值１１００億元。立專規項目有９個，預
計貨值８０２億元，主體階段項目有１個，貨值４９億元，另有前期項目７１個，貨值約
４０００億元，即將預售項目在深圳也有４個，貨值１６３億元。據悉，以上項目的銷售回款或
資產處置均可以作為景恆財富的產品兌付的資金保障。
　　另外，據報深圳監管部門今日會召開專題會議，討論花樣年（０１７７７）和佳兆業的流動
性問題。
　　佳兆業昨插水１５﹒１３％，收報１﹒０１元；佳兆業美好跌１１﹒１８％，報１５﹒１元
；佳兆業資本跌１３﹒２１％，報０﹒４６元；佳兆業健康瀉１９﹒１７％，報０﹒０９７元。
（ｎｓ）

　

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