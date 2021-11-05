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即市新聞

05/11/2021 14:43

【油股炒完】三桶油全線跌，中石油挫近半成，專家籲把握落車時機

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒５日報道》ＯＰＥＣ＋最新維持增產幅度不變，無視美國總統拜
登的呼籲。有傳沙特阿拉伯１２月每日原油產量將超過１０００萬桶，隔晚國際油價下跌至近一
個月來最低，紐油失守８０美元關口，本港上市的三桶油目前下跌１至４％，中石油
（００８５７）更跌穿１００天線（約３﹒４６８元）。後疫情時代加上冬季因素，全球對石油
需求大增，油價持續高企引起國際關注。專家認為，油價已反映利好消息，直言油股「已炒得九
九八八」，投資者應把握落車時機！

＊國際油價跌至近一個月新低，專家料維持上落市格局＊

　　全球經濟一直受能源價格高企的打擊，美國總統拜登要求增加供應，不過ＯＰＥＣ＋對此坐
視不理，維持原本計劃，每日增產４０萬桶，強調目前的能源危機並非石油國問題。ＯＰＥＣ＋
解釋，問題出於天然氣等能源價格飆升，認為目前應該著眼於解決天然氣價格高企問題，而不是
只要求石油增產。
　　增產規模未如願增加，惟國際油價仍率先下跌至近一個月新低，皆因有傳沙特１２月原油產
量每日將超過１０００萬桶，為新疫情爆發以來第一次。
　　雖然消息尚未落實，惟ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城認為，油
價維持上落市機會較大。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表示，除了政治因素外，油價已反映「拉尼娜現象」，即今年冬季氣溫較往
年低，預計油價呈上落市格局。

＊油股「炒得九九八八」，中石油已到減倉時機＊

　　溫鋼城提醒，油價上升早已觸動中央警覺，不宜再憧憬油股上升。內地面對柴油荒，發改委
要求中石油、中石化（００３８６）、中海油（００８８３）增加成品油供應。另外，國家糧食
和物資儲備局亦將汽油、柴油出庫，以解供應緊張。
　　他又以煤炭價格為例，指出早前煤炭高企引起發改委介入。除了國企相繼主動下調煤價，全
國十多間主要煤炭企業亦主動將主產地５５００大卡動力煤坑口價格降至每噸１０００元人民幣
以下，可見內地政府手法強硬，以此推論油價上升空間有限，三桶油股價自然受壓。
　　事實上，三桶油股價比油價率先下跌。在三桶油的日線圖上，１０天線早已跌穿２０天線，
形成小型「死亡交叉」。三股均於上月初錄得近期高位，觀乎截至目前的回吐幅度，以中石油跌
幅最大，達近１８％；其次為中海油，跌幅１１％。雖然中石化（００３８６）跌幅相對較少，
只有近９％，但現時有跡象營造頭肩頂利淡轉向形態。
　　除了最近一個月跌幅較大外，中石油亦是目前最差表現藍籌，暫錄得５２１５萬資金淨主動
賣出，佔成交金額近１５％。值得一提，中石油在過去２０個交易日，有１１日均錄得資金淨主
動賣出，且涉及的資金較多，可見淡友已一定程度上奪得市場控制權。
　　該股目前跌穿１００天線（約３﹒４６８元），溫鋼城表示，從技術走勢看，中石油已到減
倉時機，若今日收市失守日中低位（暫為３﹒４３元）應先行沽貨離場。相反，若企穩３﹒５元
，可博短期反彈。

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