  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2021 17:00

《盤後部署》恒指穿２４８００後有買盤支持，跌勢較急股份或反彈

　　《經濟通通訊社５日專訊》英倫銀行宣布不加息，維持０﹒１厘基準利率不變，為市場預料
之外。今早港股受消息震動，低開２７４點。英資銀行股走弱，匯控（００００５）開跌超過
４％，一度擴大至５％，渣打（０２８８８）亦最多跌超過４％。另外油價上日續跌２％，紐約
期油跌穿８０美元，油股受壓，中石油（００８５７）大跌近５％。午市領展（００８２３）宣
布停牌，據報涉及收購澳洲悉尼三座購物中心。午後恒指跌幅一度擴大至逾５００點，最終收報
２４８７０，跌３５４點或１﹒４１％，主板成交１２８３﹒３８億元。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３４９１，跌３５點或跌１﹒００％，成交４８５８﹒２３億元
人民幣。深證成份指數報１４４６２，跌９２點或跌０﹒６４％，成交６６５３﹒２４億元人民
幣。

＊大市氣氛轉弱，後市宜留意ＡＴＭ股走勢＊

　　受英倫銀行意外不加息影響，進一步打擊港股投資氣氛，未能延續上日回彈力度，最終亦未
能守穩２５０００大關。圖表方面，十天移動平均線再次跌穿廿天線，反映短期市況轉弱。不過
，今日恒指試穿２４８００後，跌勢即稍為喘定，料此位置短線有一定支持。而騰訊
（００７００）及美團（０３６９０）分別為滬市北水及深市北水的最大淨被動買入股份，
ＡＴＭ股短期有望支持大市。
　　板塊方面，油價進一步回吐令油股受壓，中石油（００８５７）１４ＲＳＩ已跌至３７，現
價亦已接近９月的區間約３﹒３至３﹒４元，有意博反彈者或可部署。（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/11/2021
《神州經脈》內房債務積重難返無了期　滬指累跌1.6%連衰兩周
財經熱話05/11/2021
《股市一周》內房缺水問題未解 港股跌506點失守二萬五
生財有道05/11/2021
《笑傲缸湖》經濟通MQ收88蚊一個月咁抵？開戶仲送超市禮券！
財經熱話05/11/2021
【油股炒完】三桶油全線跌　中石油挫近半成　專家籲把握落車時機
財經熱話05/11/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》同程藝龍估值合理業績疫後恢復良好　料有炒作空間
財經熱話05/11/2021
英意外不加息　匯控密密回購股價仍曾插半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金