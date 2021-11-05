《盤後部署》恒指穿２４８００後有買盤支持，跌勢較急股份或反彈

《經濟通通訊社５日專訊》英倫銀行宣布不加息，維持０﹒１厘基準利率不變，為市場預料

之外。今早港股受消息震動，低開２７４點。英資銀行股走弱，匯控（００００５）開跌超過

４％，一度擴大至５％，渣打（０２８８８）亦最多跌超過４％。另外油價上日續跌２％，紐約

期油跌穿８０美元，油股受壓，中石油（００８５７）大跌近５％。午市領展（００８２３）宣

布停牌，據報涉及收購澳洲悉尼三座購物中心。午後恒指跌幅一度擴大至逾５００點，最終收報

２４８７０，跌３５４點或１﹒４１％，主板成交１２８３﹒３８億元。

Ａ股方面，上證綜合指數報３４９１，跌３５點或跌１﹒００％，成交４８５８﹒２３億元

人民幣。深證成份指數報１４４６２，跌９２點或跌０﹒６４％，成交６６５３﹒２４億元人民

幣。



＊大市氣氛轉弱，後市宜留意ＡＴＭ股走勢＊



受英倫銀行意外不加息影響，進一步打擊港股投資氣氛，未能延續上日回彈力度，最終亦未

能守穩２５０００大關。圖表方面，十天移動平均線再次跌穿廿天線，反映短期市況轉弱。不過

，今日恒指試穿２４８００後，跌勢即稍為喘定，料此位置短線有一定支持。而騰訊

（００７００）及美團（０３６９０）分別為滬市北水及深市北水的最大淨被動買入股份，

ＡＴＭ股短期有望支持大市。

板塊方面，油價進一步回吐令油股受壓，中石油（００８５７）１４ＲＳＩ已跌至３７，現

價亦已接近９月的區間約３﹒３至３﹒４元，有意博反彈者或可部署。（ｈｃ）

