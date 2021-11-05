【外圍經濟】岸田文雄社會補貼計劃曝光，每位學童獲派１０萬日圓

《經濟通通訊社５日專訊》日本媒體透露，首相岸田文雄的社會補貼計劃逐漸曝光，包括在

明春開學前，向每位未成年人派發１０萬日圓（約６８１８港元）新冠疫情現金補貼，總開支達

２萬億日圓。已申請個人編號卡的國民，可獲３萬日圓（約２０４６港元）積分，總預算為３萬

億日圓。國會最快於本月下旬審議本年度補充預算案，爭取年底前通過。（ｊｆ）



