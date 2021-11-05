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05/11/2021 16:33

【國際要聞】南韓最大在野黨推舉前檢察總長尹鍚悅出選總統

　　《經濟通通訊社５日專訊》南韓最大在野黨國民力量黨，今日選出前檢察總長尹錫悅為下屆
總統候選人，挑戰執政共同民主黨的李在明。南韓大選將於明年３月９日舉行，總統任期５年，
但不得連任。
　　６０歲的尹錫悅曾於２０１６年主導「親信干政門」調查，拘捕前總統朴槿惠、崔順實和三
星電子副會長李在鎔等人，其後又負責調查前總統李明博受賄案。（ｊｆ）


　

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