《台股攻略－黃振宇》半導體板塊領漲，大市升過二百點

《台股攻略》台股半導體板塊今日（５日）主導大市，化學及面板等板塊亦將指數推升最終

收在１７２９７點高位，升２１８點，成交金額為３２３５﹒０７億元（新台幣．下同）。

５０大權值股中ＩＣ設計板塊的聯詠漲停，收４４８元；面板大廠的友達收２０﹒７元，升

５﹒６％；ＡＢＦ載板廠的南電升４﹒３％；貨運巨頭的長榮及萬海分別升４﹒１％及２％；電

子權值股的矽力─ＫＹ、台達電及聯電均升超過３％，台積電及瑞昱升超過２％，百貨板塊的富

邦媒升超過３％，電機板塊的亞德客─ＫＹ亦升超過２％。化學原料板塊受到市場資金追捧，永

純、元禎、永光、三福化、中華化及三晃漲停，勝一、中美實及永捷亦升超過５％。面板顯卡製

造商的撼訊漲停，麗臺升超過８％，華擎、映泰及青雲均升３％至７％。光學元件廠大立光今日

公布１０月總收入為４２﹒０３億元，按月增０﹒７％，為９個月以來新高，而累計前１０月總

收入為３８１億元，市場看好集團的第四季總收入將是今年最好的一季。

美聯儲局於會議維持利率不變，縮減買債政策溫和，消除市場不確定因素，市場投資氣氛回

暖，投資者仍可關注受惠第四季旺季的電子優質股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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