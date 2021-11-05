《談國論企－黎偉成》服務及建築業１０月份擴張放緩

《談國論企》中國的以服務業為主的非製造業商務活動於２０２１年１０月份擴張力度明顯

放緩，意味９月份環比大幅反彈僅屬短暫之象，與製造業同樣受惡疫使全球供應鏈日趨短缺、海

上運輸因惡疫陷嚴重樽頸等嚴重壓力。但中國的內需仍然相對強烈，故非製造業尚能保持穩定較

理想的發展態勢，有利國民經濟穩中有進的成長。



＊住宿餐飲文化體育娛樂行業國慶節活躍＊



海上運輸出現日益極端的樽頸劣態，和美國對華加徵關稅及制裁等攬炒劣策，使中國甚至美

國供應鏈失衡等威脅，世界經濟及通貨短期有深壓，使中國製造業經理採購指數ＰＭＩ於

２０２１年１０月份回落０﹒４個百點至４９﹒２的第二個月收縮，而非製造業仍同樣受到一定

程度的負面影響：商務活動指數中的服務主類指數於２０２１年１０月份達５２﹒４，較對上一

個月回落０﹒８個百分點，相對於９月份環比大幅提升７﹒２個百分點至５３﹒２要遜色，卻止

８月份急挫７﹒３個百分點至４５﹒２收縮之況，基本確認重新擴張之態。

先談（甲）服務業。非製造業的服務業商務活動指數於２０２１年１０月份達５１﹒６，較

對上一個月之數回落０﹒８個百分點，與９月份５３﹒２同顯止住８月份急走跌至收縮劣境轉再

擴張之況，特別是國家統計局對服務業最新發展之語，為：「從行業情況看，住宿、餐飲、電信

擴播及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息服務、貨幣金融服務、生態保護及環境治理、文化體育

娛樂等，處於５５以上的較高景氣區域；資本市場服務、保險、房地產、居民服務行業低於臨界

點」，可解讀為：（Ｉ）所指有擴張的行業，屬「５５以上的較高景氣區」，與９月份所表述之

（ｉ）「６０」低５個百分點，而（ｉｉ）此所處的為「較高景氣區」，與上一個月的「高位景

氣區域」相比，自是「降了級別」。

具體一點評釋，處擴張行業中之（Ｉ）首二位分別為住宿、餐飲，以至處同一區域之末的文

化體育娛樂等業，乃受惠於「十．一」國慶黃金周長假期所拉動，是為居民就業、收入與經濟同

步增長的其中實例，惟中央及地方政府鼓勵居民於原地遊行和消費，始使此等行業的擴張力度有

所限制。

至於（ＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息服務等業，更是長期快速擴張的

行業

，當然受惠於５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，更重要的是工商各業和居民所需的各種各樣智

能服務需求更為強烈，前景廣闊、良佳。

服務行業中之資本市場服務、保險、房地產、居民服務行業低於臨界點，處臨界點之下，為

近期之況。

各個主項表現，為（一）新訂單分類指數於２０２１年９月份達４８﹒８，環比回落０﹒６

個百分點。（二）產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數５５﹒４，環比升３﹒７個百分點

，而（２）銷售價格分類指數環比亦漲２﹒４個百分點而為５２，反映出服務業亦受到環球物流

欠穩使各類通貨價格上漲的壓力不輕

。

至於（三）服務業商務活動預期指數在２０２１年１０月份為５８﹒５，比上月跌０﹒４個

百分點，而９月份達５８﹒９環比上升１﹒６個百分點點，續低於６０的水平。



＊建築業料續受投入產品價格上漲之困＊



再看（乙）建築業，表現未算理想：商務活動指數於２０２１年１０月份為５６﹒９，較對

上一個月跌０﹒６個百分點，而９月份為５７﹒５環比回落３個百分點。其中（Ａ）新訂單分類

指數於１０月份達５２﹒３環比上升３個百分點。（Ｂ）從業人員分類指數於５２﹒４，環比跌

０﹒２個百分點。

但（Ｃ）投入產品價格分類指數回升７﹒９個百分點至７０﹒７；但銷售價格分類指數環比

升１﹒３個百分點處的５７﹒１。

（ＩＶ）業務活動預期指數於２０２１年１０月份達６０﹒３環比回升０﹒３個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



