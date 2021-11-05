《異動股》匯控開跌逾４％，英倫銀行爆冷不加息多隻銀行股受挫

《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒５６％，報４５元，該股成交約

２０８萬股，涉資９３７８萬元。

英倫銀行昨日意外宣布不加息，維持０﹒１厘基準利率不變，出乎市場所料，導致英鎊兌美

元挫逾１％。外間預料英倫銀行會提前加息，但央行９位官員中有７位支持維持利率不變，但強

調如未來數月經濟復甦強勁，仍有可能加息。

匯控近日多次於倫敦進行回購，昨日（４日）向摩根士丹利購入約３３９﹒５１２萬股以作

註銷，每股作價４﹒３１０５至４﹒４５８０英鎊，總值１４８３﹒９４萬英鎊（約１﹒５６億

港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。

匯控連續八日回購股份，合共超過２２７０萬股，惟股價仍開跌逾４％。

多隻銀行股捱沽，渣打（０２８８８）跌３﹒０６％，報４７﹒５元，以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅１０﹒０４％；恒生（０００１１）跌０﹒３４％，報１４６﹒８元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒６１％；交銀（０３３２８）跌１﹒０５％，報４﹒７元。

現時，恒生指數報２４９５０，跌２７４點或跌１﹒０９％，主板成交３０﹒２４億元。國

企指數報８８７０，跌８３點或跌０﹒９３％。恒生科技指數報６２９５，跌７９點或跌

１﹒２５％。

即月期指新報２４９４６，跌２４９點，低水５點。即月國指期貨報８８８３，跌７０點，

高水１３點。即月科指期貨新報６３１３，跌８９點，高水１８點。

上證綜合指數報３５２０，跌６點或跌０﹒１９％，成交３８﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１４５３６，跌１８點或跌０﹒１３％，成交５２﹒１３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４５﹒００元 跌４﹒５６％

渣打（０２８８８） ４７﹒５０元 跌３﹒０６％

恒生（０００１１） １４６﹒８０元 跌０﹒３４％

渣打（０２８８８） ４７﹒５０元 跌３﹒０６％

交銀（０３３２８） ４﹒７０元 跌１﹒０５％

中信銀行（００９９８） ３﹒４１元 跌０﹒５８％

郵儲行（０１６５８） ５﹒６０元 跌０﹒５３％

中行（０３９８８） ２﹒７５元 無升跌

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（ｈｃ）

