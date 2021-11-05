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05/11/2021 09:34

《異動股》匯控開跌逾４％，英倫銀行爆冷不加息多隻銀行股受挫

　　《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒５６％，報４５元，該股成交約
２０８萬股，涉資９３７８萬元。
　　英倫銀行昨日意外宣布不加息，維持０﹒１厘基準利率不變，出乎市場所料，導致英鎊兌美
元挫逾１％。外間預料英倫銀行會提前加息，但央行９位官員中有７位支持維持利率不變，但強
調如未來數月經濟復甦強勁，仍有可能加息。
　　匯控近日多次於倫敦進行回購，昨日（４日）向摩根士丹利購入約３３９﹒５１２萬股以作
註銷，每股作價４﹒３１０５至４﹒４５８０英鎊，總值１４８３﹒９４萬英鎊（約１﹒５６億
港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
　　匯控連續八日回購股份，合共超過２２７０萬股，惟股價仍開跌逾４％。
　　多隻銀行股捱沽，渣打（０２８８８）跌３﹒０６％，報４７﹒５元，以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅１０﹒０４％；恒生（０００１１）跌０﹒３４％，報１４６﹒８元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒６１％；交銀（０３３２８）跌１﹒０５％，報４﹒７元。
　　現時，恒生指數報２４９５０，跌２７４點或跌１﹒０９％，主板成交３０﹒２４億元。國
企指數報８８７０，跌８３點或跌０﹒９３％。恒生科技指數報６２９５，跌７９點或跌
１﹒２５％。
　　即月期指新報２４９４６，跌２４９點，低水５點。即月國指期貨報８８８３，跌７０點，
高水１３點。即月科指期貨新報６３１３，跌８９點，高水１８點。
　　上證綜合指數報３５２０，跌６點或跌０﹒１９％，成交３８﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５３６，跌１８點或跌０﹒１３％，成交５２﹒１３億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　４５﹒００元　跌４﹒５６％
　　渣打（０２８８８）　　　　４７﹒５０元　跌３﹒０６％
　　恒生（０００１１）　　　１４６﹒８０元　跌０﹒３４％
　　渣打（０２８８８）　　　　４７﹒５０元　跌３﹒０６％
　　交銀（０３３２８）　　　　　４﹒７０元　跌１﹒０５％
　　中信銀行（００９９８）　　　３﹒４１元　跌０﹒５８％
　　郵儲行（０１６５８）　　　　５﹒６０元　跌０﹒５３％
　　中行（０３９８８）　　　　　２﹒７５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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