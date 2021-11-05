中國恒大減持恒騰網絡（１３６）共３﹒３億股，套現７﹒１７億元

《經濟通通訊社５日專訊》根據聯交所資料顯示，中國恒大（０３３３３）於本周四（４日

）及今日分別按每股平均價２﹒２９２２元及２﹒０７４８元，分別減持恒騰網絡

（００１３６）１﹒５億股及１﹒８億股，套現７﹒１７億元，最新持股量降至２２﹒９８％。

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