【進博會】人行陳雨露：將更多以負面清單的方式推動金融業開放

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》人行副行長陳雨露今日在線上出席第四屆進

博會虹橋國際經濟論壇時表示，在未來的自貿談判中，中國將更多地推動以負面清單的方式做出

金融業開放合作。

陳雨露談到，在ＲＣＥＰ協定下，中國首次承諾，將在ＲＣＥＰ協定生效後６年內，完成從

正面清單向負面清單的轉化。

