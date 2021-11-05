【進博會】人行陳雨露：將更多以負面清單的方式推動金融業開放

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》人行副行長陳雨露今日在線上出席第四屆進
博會虹橋國際經濟論壇時表示，在未來的自貿談判中，中國將更多地推動以負面清單的方式做出
金融業開放合作。
陳雨露談到，在ＲＣＥＰ協定下，中國首次承諾，將在ＲＣＥＰ協定生效後６年內，完成從
正面清單向負面清單的轉化。
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