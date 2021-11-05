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05/11/2021 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，買吉利沽藥明

　　《經濟通通訊社５日專訊》恒指低開２７４點，報２４９５０點。最高跌１７５點報
２５０４９點，最低跌５００點報２４７２４點。恒指收報２４８７０點，跌３５４點或
１﹒４１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣，減少７﹒９％。吉利汽車
（００１７５）、騰訊控股（００７００）、時代電氣（０３８９８）；淨賣出最多的依次是藥
明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１２８３﹒３８億元增加８﹒２％。其中港股通成交２６６﹒３億元，佔總成交
２０﹒８％。

　　吉利汽車升１﹒１４％報２６﹒５元，北水淨買入５﹒５億元。騰訊控股跌２﹒７９％報
４６７﹒４元，北水淨買入３﹒１億元。時代電氣升１﹒０９％報４６﹒２元，北水淨買入
１﹒６億元。藥明生物跌２﹒７７％報１０１﹒９元，北水淨賣出４﹒２億元。香港交易所升
０﹒３４％報４６６元，北水淨賣出３億元。小米集團跌１﹒６９％報２０﹒４元，北水淨賣出
２﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　５﹒４７
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒０５
　　時代電氣　　　（０３８９８）　　　　　　１﹒６２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒６２
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　１﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－４﹒１７
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒９６
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－２﹒４２
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒９２
　　東岳集團　　（００１８９）　　　　　－０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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