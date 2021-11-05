《美元走勢－羅明立》關注英鎊能否守住９月底低位１﹒３４１５

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒６６ １１３﹒８４ １１３﹒５６

歐元╱美元 １﹒１５５３ １﹒１５５８ １﹒１５４１

英鎊╱美元 １﹒３４９５ １﹒３５０８ １﹒３４８４

美元╱瑞郎 ０﹒９１２６ ０﹒９１３５ ０﹒９１２０

美元╱港元 ７﹒７８２６ ７﹒７８４５ ７﹒７８１７

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《美元走勢》星期四（４日）美國上周初次申請失業救濟人數為２６﹒９萬，好過預期亦低

於前值的２８﹒１萬，持續申領人數進一步減少至２１０﹒５萬，反映美國勞市場仍然在改善中

，數據利好美元；加上英國央行意外地維持貨幣政策，助力美元大幅上升，美匯指數升近

９４﹒５０水平。

英國央行議息後宣布將關鍵利率維持在０﹒１％，買債規模亦不變，表示近期經濟數據支持

加息的觀點，但就業及供應鏈的不確定性，需要繼續支持經濟復甦，同時指加息可能在未來幾個

月發生。市場本已消化央行會輕度加息，現時的鴿派立場令市場感到失望，結果英鎊大幅回落至

１﹒３４７０附近，關注９月底的低位１﹒３４１５能否守得住。市場現時預測１２月加息的機

會仍大。初步阻力１﹒３６００。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１５８０ １﹒１４８０ １﹒１６２０

美元兌日圓 賣出日圓 １１３﹒４０ １１４﹒５０ １１３﹒００

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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