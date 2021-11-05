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05/11/2021 15:37

《美元走勢－羅明立》關注英鎊能否守住９月底低位１﹒３４１５

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒６６　１１３﹒８４　１１３﹒５６
　　歐元╱美元　１﹒１５５３　１﹒１５５８　１﹒１５４１
　　英鎊╱美元　１﹒３４９５　１﹒３５０８　１﹒３４８４
　　美元╱瑞郎　０﹒９１２６　０﹒９１３５　０﹒９１２０
　　美元╱港元　７﹒７８２６　７﹒７８４５　７﹒７８１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期四（４日）美國上周初次申請失業救濟人數為２６﹒９萬，好過預期亦低
於前值的２８﹒１萬，持續申領人數進一步減少至２１０﹒５萬，反映美國勞市場仍然在改善中
，數據利好美元；加上英國央行意外地維持貨幣政策，助力美元大幅上升，美匯指數升近
９４﹒５０水平。
　　英國央行議息後宣布將關鍵利率維持在０﹒１％，買債規模亦不變，表示近期經濟數據支持
加息的觀點，但就業及供應鏈的不確定性，需要繼續支持經濟復甦，同時指加息可能在未來幾個
月發生。市場本已消化央行會輕度加息，現時的鴿派立場令市場感到失望，結果英鎊大幅回落至
１﹒３４７０附近，關注９月底的低位１﹒３４１５能否守得住。市場現時預測１２月加息的機
會仍大。初步阻力１﹒３６００。
　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１５８０　１﹒１４８０　１﹒１６２０
　　美元兌日圓　賣出日圓　１１３﹒４０　１１４﹒５０　１１３﹒００
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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