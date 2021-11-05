【恒大困局】許家印在盛京銀行持股量降至不足兩成

《經濟通通訊社５日專訊》中國恒大（０３３３３）早前公布，以每股５﹒７元人民幣轉讓
１７﹒５３億股盛京銀行（０２０６６）非流通內資股，佔盛京銀行已發行股份約１９﹒９３％
，涉資９９﹒９３億元人民幣（折合約１２０億港元）。據港交所權益披露顯示，恒大及其主席
許家印已於１０月１８日在場外以均價５﹒７及６元人民幣，出售所持有盛京銀行內資股，套現
約１１０億元人民幣，持股比例由４９﹒５９％降至１９﹒８５％。（ｃｌ）
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