【恒大困局】許家印在盛京銀行持股量降至不足兩成

《經濟通通訊社５日專訊》中國恒大（０３３３３）早前公布，以每股５﹒７元人民幣轉讓

１７﹒５３億股盛京銀行（０２０６６）非流通內資股，佔盛京銀行已發行股份約１９﹒９３％

，涉資９９﹒９３億元人民幣（折合約１２０億港元）。據港交所權益披露顯示，恒大及其主席

許家印已於１０月１８日在場外以均價５﹒７及６元人民幣，出售所持有盛京銀行內資股，套現

約１１０億元人民幣，持股比例由４９﹒５９％降至１９﹒８５％。（ｃｌ）

