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05/11/2021 11:09

【進博會】邱騰華：２４０家港企參展，香港成國家雙循環連接平台

　　《經濟通通訊社５日專訊》第四屆中國國際進口博覽會（進博會）今日起在上海國家會展中
心舉行，約２４０家香港企業參展，向來自世界各地的參展商和買家，推介各式各樣的香港優質
商品及服務。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，隨著國家的發展提升至國內國際雙循環格局的
新層次，香港的角色也與時並進，成為國家雙循環的連接平台，讓國際間商品貿易、物流、服務
、人才、資金、投資和協作等等與國家連接。
　　邱騰華指，進博會是香港企業開拓內銷市場的重要平台，香港自２０１８年首屆進博會起一
直積極參與。港商參展數目由首屆超過１６０家增至今年約２４０家，增幅達５０％，反映香港
商企都十分重視內地市場潛力，爭取透過進博會這個黃金機會，開拓新客源。
　　今年參展的香港企業中，有５７家於香港貿易發展局在會場設立的「香港服務業展區」及「
香港產品展區」展示其商品或服務，包括食品、物流服務、基建及建築、設計、授權、資訊及通
訊科技、創新科技及專業服務等。「香港服務業展區」以「香港通道。連接全球」為主題，與香
港在《十四五規劃綱要》下的機遇和角色相互呼應，當中投資推廣署的展位重點宣傳香港的優勢
和作為國家雙循環連接平台的角色，香港旅遊發展局的展區則介紹香港多元旅遊特色。（ｃｌ）

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