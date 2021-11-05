【夜期時段】即月期指最新報２４８６８點，無升跌，低水３點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８９０點，升２２點，高水１９

點，最新報２４８６８點，無升跌，低水３點，合約成交１６９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８８４２點，跌１點，高水２１點，最新報８８３９點，跌

４點，高水１８點，合約成交２９５張。

