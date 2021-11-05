【恒大困局】證監會歐達禮：內房債務問題未對本港造成系統性風險

《經濟通通訊社５日專訊》多家內房出現債務違約危機，內房債務風險升溫，香港證監會行

政總裁歐達禮表示，內房問題確實引起國際關注，該會早前已對持牌金融機構進行壓力測試，以

了解其受到內房的影響程度，相信並未在本港造成系統性風險。

他又指，有人憂慮中國恒大（０３３３３）會成為下一個「雷曼事件」，但結論是不會。

（ｂｉ）

