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05/11/2021 17:39

【企業盈警】銀基集團（８８６）料中期盈轉虧蝕不少於１﹒７億元

　　《經濟通通訊社５日專訊》銀基集團（００８８６）發盈警，預期截至９月底止六個月將會
錄得不少於１﹒７億元之虧損，截至去年同期則錄得利潤約９１４０萬元。
　　董事會認為，中期錄得轉盈為虧主要由於白酒產品供應有限導致來自國際市場和中國市場的
收益下降；經損益按公允價值列賬之金融資產之公允價值變動；及新冠疫情對業務帶來的不利影
響。（ｓｌ）

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