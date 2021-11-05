【新冠肺炎】消息：一旦恢復與內地通關先在深圳口岸試行

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥表示，期望在明年２月，與內地恢復較有規模

的通關，可以在大灣區規劃綱要發布三周年時，舉辦大型論壇活動。消息指，初期免檢疫通關會

採用配額制及要使用健康碼，首先在深圳口岸試行，只限在廣東省內活動。

至於首批配額是否能在１２月中前啟動，消息稱，需視乎專家商討進度，雙方爭取盡快進行

第二次專家對接會議，內地部門專家亦有意向實地來港視察香港防疫措施執行情況。政府亦就健

康碼的運作，建議採用自願申報行蹤形式，在個人同意下，將健康碼連結「安心出行」應用程式

的出行紀錄，在過關前預早申報，希望盡快推出健康碼供市民試用。不過，林鄭表示，暫時無意

在「安心出行」程式添加追蹤功能，但需免檢疫返廣東省的港人要上載個人的「安心出行」紀錄

，披露其行蹤。



＊商界期望能獲優先配額＊



香港總商會總裁梁兆基表示，業界希望爭取在農曆新年前通關，以趕在年假前到?地處理事

務，他相信起初通關會設配額，希望商務人士能夠優先，包括在?地設有公司或營運業務，以及

與本港有密切聯繫的?地公司人員，他期望每日設足夠配額，才能對商界起真正作用。（ｈｙ）

