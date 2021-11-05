【企業盈警】蓮和醫療（９２８）料中期盈轉虧蝕１０６萬元

《經濟通通訊社５日專訊》蓮和醫療（００９２８）預期，截至今年９月底止六個月，股東
虧損約１０６萬元，去年同期錄得溢利１２２９萬元。
該集團指，由盈轉虧主要歸因於期內健康服務業務及借貸業務收入減少；行政及其他開支增
加，主要由於員工成本增加；及人民幣升值導致人民幣匯率百萬元不利。（ｈｙ）
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