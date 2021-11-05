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05/11/2021 16:34

《小傳日記》魚缸走勢好飄忽，二萬五關又再失！

　　《小傳日記》投資者消化花旗國聯邦儲備局Ｔａｐｅｒ及維持利率不變決定，而且美經濟數
據亦優於預期，標指納指繼續創新高，不過當然唔關魚缸事。今日魚缸低開報２４９５０點，跌
２７４點。ＡＴＭ見沽壓，加上石油股、內房股、金融股齊齊調整，搞到魚缸一度挫５０１點低
見２４７２４點。最終魚缸收報２４８７０點，跌３５４點或跌１巴仙，主板成交
１２８３﹒３８億銀。國企指數報８８２０點，跌１３２點或跌１巴仙。恒生科技指數報
６２７６點，跌９８點或跌２巴仙。
　　Ａ股同樣走低。上證綜合指數報３４９１點，跌３５點或跌１巴仙，成交４８５８﹒２３億
銀人民幣。深證成份指數報１４４６２點，跌９２點或跌１巴仙，成交３２０３﹒３２億銀人民
幣。
　　科技股繼續無運行。騰訊（００７００）跌３巴仙，報４６７﹒４銀；阿里（０９９８８）
跌３巴仙，報１５９﹒９銀；美團（０３６９０）跌３巴仙，報２７６﹒８銀；快手
（０１０２４）跌１巴仙，報９５﹒２５銀。
　　英倫銀行爆冷唔加息，匯控（００００５）跌４巴仙，報４５﹒４５銀；渣打
（０２８８８）跌３巴仙，報４７﹒３銀。
　　佳兆業（０１６３８）流動性出現問題，未能兌付投資者本金及利息，市場驚上述事件陸續
有來，內房同物管股急挫。奧園健康（０３６６２）有機會出售物管業務，全日跌１６巴仙，報
３﹒１４銀；奧園（０３８８３）跌１３巴仙，報２﹒１９銀；雅居樂（０３３８３）跌７巴仙
，報５﹒２８銀；融創（０１９１８）跌７巴仙，報１３﹒７４銀
　　市場驚ＯＰＥＣ＋油產量增產，油股下挫。中海油（００８８３）跌２巴仙，報８﹒１６銀
；中石油（００８５７）跌５巴仙，報３﹒４４銀；中石化（００３８６）跌２巴仙，報
３﹒７４銀。
　　魚缸真係好難估，昨日先尾市突然抽高引人入場，今日又突然急挫，所以勸大家無貨就咪入
場住，落返區間底部就再少注科技股或者恒指好倉算。

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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