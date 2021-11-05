《小傳日記》魚缸走勢好飄忽，二萬五關又再失！

《小傳日記》投資者消化花旗國聯邦儲備局Ｔａｐｅｒ及維持利率不變決定，而且美經濟數

據亦優於預期，標指納指繼續創新高，不過當然唔關魚缸事。今日魚缸低開報２４９５０點，跌

２７４點。ＡＴＭ見沽壓，加上石油股、內房股、金融股齊齊調整，搞到魚缸一度挫５０１點低

見２４７２４點。最終魚缸收報２４８７０點，跌３５４點或跌１巴仙，主板成交

１２８３﹒３８億銀。國企指數報８８２０點，跌１３２點或跌１巴仙。恒生科技指數報

６２７６點，跌９８點或跌２巴仙。

Ａ股同樣走低。上證綜合指數報３４９１點，跌３５點或跌１巴仙，成交４８５８﹒２３億

銀人民幣。深證成份指數報１４４６２點，跌９２點或跌１巴仙，成交３２０３﹒３２億銀人民

幣。

科技股繼續無運行。騰訊（００７００）跌３巴仙，報４６７﹒４銀；阿里（０９９８８）

跌３巴仙，報１５９﹒９銀；美團（０３６９０）跌３巴仙，報２７６﹒８銀；快手

（０１０２４）跌１巴仙，報９５﹒２５銀。

英倫銀行爆冷唔加息，匯控（００００５）跌４巴仙，報４５﹒４５銀；渣打

（０２８８８）跌３巴仙，報４７﹒３銀。

佳兆業（０１６３８）流動性出現問題，未能兌付投資者本金及利息，市場驚上述事件陸續

有來，內房同物管股急挫。奧園健康（０３６６２）有機會出售物管業務，全日跌１６巴仙，報

３﹒１４銀；奧園（０３８８３）跌１３巴仙，報２﹒１９銀；雅居樂（０３３８３）跌７巴仙

，報５﹒２８銀；融創（０１９１８）跌７巴仙，報１３﹒７４銀

市場驚ＯＰＥＣ＋油產量增產，油股下挫。中海油（００８８３）跌２巴仙，報８﹒１６銀

；中石油（００８５７）跌５巴仙，報３﹒４４銀；中石化（００３８６）跌２巴仙，報

３﹒７４銀。

魚缸真係好難估，昨日先尾市突然抽高引人入場，今日又突然急挫，所以勸大家無貨就咪入

場住，落返區間底部就再少注科技股或者恒指好倉算。



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