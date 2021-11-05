《真知灼見－溫灼培》ＲＣＥＰ明年元旦生效意味甚麼？

《真知灼見》據中國商務部消息指，《區域全面經濟夥伴關系協定》（ＲＣＥＰ）將於

２０２２年１月１日生效。這意味甚麼？將如何對投資市場帶來影響？



＊ＲＣＥＰ是全球最大自貿區＊



ＲＣＥＰ早於２０２０年１１月１５日便由１５個國家簽署。但當時只是各國政府簽署的意

向書，還需待各國各自的國會審批及通過，這些成員國才能真正參與。而據中國商務部消息指，

截止１１月２日，東盟６個國家，非東盟４個國家包括中國、日本、澳洲及新西蘭，等合共１０

國，已向東盟秘書長正式提交核准書，並達到協定生效門檻。換言之，到明年１月１日，在

ＲＣＥＰ成員國中，最少將有十國可按照協定率先進行自由貿易。屆時他們之間，有著９１％貨

物貿易將能免關稅。可想像，在這情況下區內的貿易額將會大大提升。假若屆時全數１５國能同

時參與，這個佔全球總人口量約三成，被譽為是現今全球最大的自貿區將更能發揮其作用，並為

區內經濟帶來龐大刺激。



＊內地股市及人民幣料受惠？＊



中國作為生產大國料定當可從中受惠，並可視為對內地股市長遠發展的一個利好因素。對於

人民幣匯價，上述因素同屬利好。隨區內各國與中國之間的貿易擴大，為減省交易成本，不能排

除各國或有機會逐步直接採用人民幣作為交易及結算貨幣。假使日後市場對人民幣需求因而增加

，人民幣走強將變得自然。但當然，這是一個長遠方向，不要以為到明年１月１日人民幣匯價將

會出現突如其來上升。整體而言，ＲＣＥＰ的發展實在值得大家密切關注。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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