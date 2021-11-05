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即市新聞

05/11/2021 17:07

《股市一周》內房缺水問題未解，港股跌５０６點失守二萬五

　　《股市一周》在恒大（０３３３３）主席許家印重申要保交樓之時，其他內房仍處水深火熱
之中，世茂（００８１３）、佳兆業（０１６３８）、陽光城等旗下債券價格持續下跌，有地方
政府需召開專題會議討論它們的流動性問題。內房股周內走低，拖累港股失守二萬五關口，全周
跌５０６點。科技股表現反覆，科指亦跌逾１﹒６％。
　　周一（１日），內房股與科技股齊挫，中國印發《糧食節約行動方案，並發出要求，各部門
結合實際行動》，要求餐廳提供小份量菜色，對餐飲服務經營者違法違規行為追究，餐飲股亦下
滑。港股跌２２２點，收報２５１５４點。
　　受惠美國財長耶倫指，美國會考慮以互惠方式降低部分向中國加徵的關稅，中、美緊張關係
有望緩解，港股周二（２日）開市造好。惟受累內房股午後下挫，港股轉跌５４點，收報
２５０９９點。
　　周三（３日）受「雙１１」零售氣氛帶動，網購股份表現較好，惟聯儲局當晚公布議息結果
，市場料宣布縮減買債，港股微跌７４點，收報２５０２４點。
　　昨日（４日），美國聯儲局公布議息結果，決定本月中開始縮減買債規模，主席鮑威爾明言
目前不是加息的適當時機。另外，網上流傳訊息截圖，佳兆業通知投資者公司流動性出現問題，
拖低內房股表現，本地地產股亦走低。港股升２００點，收報２５２２５點。
　　今日港股低開２７４點報２４９５０點。ＯＰＥＣ＋會後維持１２月每日增產４０萬桶計劃
，惟阿拉伯電視台報道指，沙特１２月產量將達到每日１０００萬桶，導致三桶油下挫。英倫銀
行議息後宣布維持利率不變，拖累匯控（００００５）表現，加上科技股低走，港股尾盤跌幅擴
大，收挫３５４點或１﹒４１％，收報２４８７０點，盤中最低見過２５４７３點，為周內低位

　　恒指本周在２４７２４點至２５６３９點間波動，上下波幅９１５點，全周跌５０６點或近
２％，收報２４８７０點，日均主板成交１２９５﹒８億元，按周回升逾７﹒７％。國指本周在
８７６９點至９０９１點間波動，上下波幅３２２點，全周跌１４０點或１﹒５７％，報
８８２０點；科指本周在６１８９點至６５３２點間波動，上下波幅３４２點，全周跌９９點或
１﹒５６％，報６２７６點。

＊內房股大跌，世茂瀉逾兩成＊

　　英倫銀行宣布維持０﹒１厘基準利率不變，出乎部分投資者所料。外電報道，多間跨國對沖
基金因此損失慘重，要將交易員的交易額度降低，因他們的虧損已達到公司設定上限。匯控全周
挫３﹒６１％，報４５﹒４５元；系內恒生（０００１１）軟０﹒２％，報１４７﹒７元。同屬
英資的渣打（０２８８８）插９﹒９％，報４７﹒３元，大行對其第三季業績看法分歧，摩通稱
集團有機會在第四季回購。
　　其他銀行股方面，東亞（０００２３）跌３﹒７５％，報１２﹒３２元；中銀
（０２３８８）跌１﹒０１％，報２４﹒４５元。
　　本周內房股跌幅強勁，潤地（０１１０９）跌６﹒１１％，報２８﹒４５元；龍湖
（００９６０）跌１０﹒７１％，報３３﹒７５元；碧桂園（０２００７）跌６﹒２９％，報
６﹒８５元；世茂瀉２０﹒９２％，報９﹒６８元。佳兆業管理層稱由錦恒財富發行並由集團擔
保的產品，將分期兌付投資者本金及利息。截至周四止，其股價已大插１２﹒９３％，停牌前收
報１﹒０１元。
　　體品股造好，李寧（０２３３１）升７﹒５１％，報９３元，為周內表現最佳藍籌；安踏
（０２０２０）升２﹒８８％，報１２５﹒１元；３６１度（０１３６１）挫半成，報３﹒６１
元；特步（０１３６８）升１﹒１７％，報１０﹒３６元。

＊下周５隻新股聯交所掛牌＊

　　第四季為港股上市高峰。ＵＪＵ　ＨＯＬＤＩＮＧ（０１９４８）下周一（８日）掛牌，三
星彭博環球半導體ＥＴＦ　（０３１３２）周二（９日）掛牌、京城佳業（０２２１０）周三
（１０日）掛牌、周四（１１日）鴻承環保科技（０２２６５）和安能物流（０９９５６）掛牌
、貝特集團控股（０１４９１）周五（１２日）掛牌。香港統計處將於下周五公布第三季ＧＤＰ

　　中國下周三公布１０月ＣＰＩ、ＰＰＩ和ＦＤＩ，留意中國經濟增速有否進一步回落。
　　國際方面，美國下周二公布ＰＰＩ、周三公布ＣＰＩ、周四有財政預算月報。周四英國公布
ＧＤＰ。（ｎｓ）

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