《股市一周》內房缺水問題未解，港股跌５０６點失守二萬五

《股市一周》在恒大（０３３３３）主席許家印重申要保交樓之時，其他內房仍處水深火熱

之中，世茂（００８１３）、佳兆業（０１６３８）、陽光城等旗下債券價格持續下跌，有地方

政府需召開專題會議討論它們的流動性問題。內房股周內走低，拖累港股失守二萬五關口，全周

跌５０６點。科技股表現反覆，科指亦跌逾１﹒６％。

周一（１日），內房股與科技股齊挫，中國印發《糧食節約行動方案，並發出要求，各部門

結合實際行動》，要求餐廳提供小份量菜色，對餐飲服務經營者違法違規行為追究，餐飲股亦下

滑。港股跌２２２點，收報２５１５４點。

受惠美國財長耶倫指，美國會考慮以互惠方式降低部分向中國加徵的關稅，中、美緊張關係

有望緩解，港股周二（２日）開市造好。惟受累內房股午後下挫，港股轉跌５４點，收報

２５０９９點。

周三（３日）受「雙１１」零售氣氛帶動，網購股份表現較好，惟聯儲局當晚公布議息結果

，市場料宣布縮減買債，港股微跌７４點，收報２５０２４點。

昨日（４日），美國聯儲局公布議息結果，決定本月中開始縮減買債規模，主席鮑威爾明言

目前不是加息的適當時機。另外，網上流傳訊息截圖，佳兆業通知投資者公司流動性出現問題，

拖低內房股表現，本地地產股亦走低。港股升２００點，收報２５２２５點。

今日港股低開２７４點報２４９５０點。ＯＰＥＣ＋會後維持１２月每日增產４０萬桶計劃

，惟阿拉伯電視台報道指，沙特１２月產量將達到每日１０００萬桶，導致三桶油下挫。英倫銀

行議息後宣布維持利率不變，拖累匯控（００００５）表現，加上科技股低走，港股尾盤跌幅擴

大，收挫３５４點或１﹒４１％，收報２４８７０點，盤中最低見過２５４７３點，為周內低位

。

恒指本周在２４７２４點至２５６３９點間波動，上下波幅９１５點，全周跌５０６點或近

２％，收報２４８７０點，日均主板成交１２９５﹒８億元，按周回升逾７﹒７％。國指本周在

８７６９點至９０９１點間波動，上下波幅３２２點，全周跌１４０點或１﹒５７％，報

８８２０點；科指本周在６１８９點至６５３２點間波動，上下波幅３４２點，全周跌９９點或

１﹒５６％，報６２７６點。



＊內房股大跌，世茂瀉逾兩成＊



英倫銀行宣布維持０﹒１厘基準利率不變，出乎部分投資者所料。外電報道，多間跨國對沖

基金因此損失慘重，要將交易員的交易額度降低，因他們的虧損已達到公司設定上限。匯控全周

挫３﹒６１％，報４５﹒４５元；系內恒生（０００１１）軟０﹒２％，報１４７﹒７元。同屬

英資的渣打（０２８８８）插９﹒９％，報４７﹒３元，大行對其第三季業績看法分歧，摩通稱

集團有機會在第四季回購。

其他銀行股方面，東亞（０００２３）跌３﹒７５％，報１２﹒３２元；中銀

（０２３８８）跌１﹒０１％，報２４﹒４５元。

本周內房股跌幅強勁，潤地（０１１０９）跌６﹒１１％，報２８﹒４５元；龍湖

（００９６０）跌１０﹒７１％，報３３﹒７５元；碧桂園（０２００７）跌６﹒２９％，報

６﹒８５元；世茂瀉２０﹒９２％，報９﹒６８元。佳兆業管理層稱由錦恒財富發行並由集團擔

保的產品，將分期兌付投資者本金及利息。截至周四止，其股價已大插１２﹒９３％，停牌前收

報１﹒０１元。

體品股造好，李寧（０２３３１）升７﹒５１％，報９３元，為周內表現最佳藍籌；安踏

（０２０２０）升２﹒８８％，報１２５﹒１元；３６１度（０１３６１）挫半成，報３﹒６１

元；特步（０１３６８）升１﹒１７％，報１０﹒３６元。



＊下周５隻新股聯交所掛牌＊



第四季為港股上市高峰。ＵＪＵ ＨＯＬＤＩＮＧ（０１９４８）下周一（８日）掛牌，三

星彭博環球半導體ＥＴＦ （０３１３２）周二（９日）掛牌、京城佳業（０２２１０）周三

（１０日）掛牌、周四（１１日）鴻承環保科技（０２２６５）和安能物流（０９９５６）掛牌

、貝特集團控股（０１４９１）周五（１２日）掛牌。香港統計處將於下周五公布第三季ＧＤＰ

。

中國下周三公布１０月ＣＰＩ、ＰＰＩ和ＦＤＩ，留意中國經濟增速有否進一步回落。

國際方面，美國下周二公布ＰＰＩ、周三公布ＣＰＩ、周四有財政預算月報。周四英國公布

ＧＤＰ。（ｎｓ）

