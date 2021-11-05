《「香」講積金－香敏華》內部回報率（ＩＲＲ）考慮現金流

《「香」講積金》投資回報的計算方法有很多種，筆者過去兩期介紹的滾動回報

（Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｒｅｔｕｒｎｓ）消除了出入市的因素，反映的長期投資表現較全面。而打

工仔每月作出強積金供款，實際上是以平均成本法投資。內部回報率（Ｉｎｔｅｒｎａｌ

ｒａｔｅ ｏｆ ｒｅｔｕｒｎ， ＩＲＲ）的計算包含了現金流因素，因此能反映強積金制度

定期現金流入的特性。

市場上的強積金資訊平台，多數顯示強積金基金的凝點式回報，即年初至今、一個月、三個

月、一年期、三年期、五年期等累積回報，以及２０１８、２０１９、２０２０年等年度回報。

假設某強積金基金２０２０年初的價格是１０元，到年底為１１元，基金２０２０年的回報便是

１０％。這個計算回報的方法簡單易明，而焦點落於基金表現上。投資者透過比較同類型基金的

回報，便可衡量不同基金公司和基金經理的表現。此外，大市指數不涉及投資者的現金流向，利

用此計算方法足以準確呈現指數的回報率。



＊平均成本法回報視乎月供成本＊



利用ＩＲＲ計算回報，則將焦點落在投資者所取得的實際回報上。ＩＲＲ是透過將現金流出

的現值相等於現金流入的現值，計算出相關回報率。假設打工仔每月作出定額強積金供款，投資

於上述的強積金基金，儘管該基金２０２０年的回報是１０％，打工仔所獲得的回報不一定等於

１０％，而要視乎每個月入市時基金價格和所購得的基金單位數目。如果該基金價格於去年受疫

情影響一直沉底，投資者於價格低位可以購買較多的基金單位，到年終受惠經濟重啟的憧憬大幅

回升，平均成本法的回報可以更高。相反如果基金去年年初爆升後一直維持高位，投資者於高位

購入較少基金單位，至年終升幅收窄至僅一成，平均成本偏高之下回報未必理想。

可是，ＩＲＲ的計算方式頗為複雜，需要經過反覆試驗得出，基本上要使用計算機或運算力

佳的電腦軟件協助計算。普羅投資者也難以連繫這個ＩＲＲ與其投資組合表現的關係。月供投資

者相對關心供款多年後，所累積的資產是賺是蝕。筆者認為較「貼地」的平均成本法回報，是呈

現累積資產相對供款金額的回報。假設投資者每月投資１０００元，一年共投資了１﹒２萬元，

一年後該筆金額累積至１﹒４萬元，一年累積平均成本法回報便是１６﹒７％（＄１４０００╱

＄１２０００－１）。對於投資者而言，這個回報率的確較容易理解。

總括而言，計算方法不同，回報率也有所差異。投資者可因應不同的情況，參考最合適的回

報資料。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

