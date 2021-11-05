《品中資－羅國森》有「鋰」冇「理」，買鋰電概念股

《品中資》無可否認，過去兩年，汽車股是最亮麗的板塊之一，但汽車股的供應太多，有點

禾雀亂飛，有時也不知如何挑選。

當然，集電池和汽車概念於一身的比亞迪（０１２１１）始終是較佳的選項，但奈何估值超

貴，比電動車一哥的Ｔｅｓｌａ還要貴。如果退而求其次，我認為，不如吼市場上較少供應的鋰

電概念股更好。

所謂供應少，其實在港股市場中只有一隻，那就是贛鋒鋰業（０１７７２）（下稱贛鋒）。

這隻股票的「命運」可算先苦後甜（應該是股東的命運），２０１８年１０月上市時，幾乎無人

問津，因為公開發售部分只得五成左右認購，國際認購也只是剛好足額。

如果計及將公開發售的不足額認購撥至國際配售，最終的國際配售其實是認購不足，要包銷

商包底的。難道當時專業的基金經理也看淡贛鋒，不知道鋰電概念會隨著電動車大行其道而有極

大需求？

贛鋒當時以招股價下限１６﹒５元招股（上限是２６﹒５元），結果，上市首日，股價大幅

插水，收報１１﹒７６元，比招股價低近三成。在低位徘徊了一年多之後，贛鋒的股價才逐步回

升至招股價之上。

而贛鋒的股價，到了去年３月之後才真正起動，但此後就節節上升。今年９月初，更升至

１８５元的歷史高位。

除了首次上市時集資約３２億元外，過去兩年，贛鋒曾經兩次配股，一次是去年９月，配股

價３０﹒３５元，另一次是今年６月，配股價１０１﹒３５元，合共集資６３億元，手上有充足

資金擴展業務，尤其是收購上游的鋰資源項目。



＊垂直整合中游業務起家＊



回說贛鋒的業務，她是江西省一家鋰化合物、金屬鋰及鋰電池等鋰資源的生產商，業務涵蓋

上游的提取鋰資源、中游的鋰化合物深加工和金屬鋰生產，以及下游的鋰電池生產和電池回收等

業務。

贛鋒的實力無庸置疑，因為她是全球第三大和中國最大的鋰化合物生產商，以及全球最大的

金屬鋰生產商。贛鋒以中游業務起家，後來擴展至上游和下游業務。這幾年積極收購上游業務的

公司，以穩定鋰礦石等的供應，一再證明是正確的策略。

隨著電子產品大行其道，大家對充電電池應該不會陌生。而充電電池主要就是鋰電池，主要

原料就是鋰。因此，開採和生產鋰資源的公司，近年都生意滔滔，鋰的價格也因為供不應求而大

幅上升。

我估計，最初投資者看淡贛鋒，主要因為上市那兩年，從事鋰電生產的公司正經歷調整，贛

鋒的業績也明顯失色，由２０１７年的賺２１億元（人民幣．下同），跌至２０１８年的

１３﹒３６億元，再跌至２０１９年的３﹒７億元，到去年才重拾升軌，轉賺１０﹒２５億元。

隨著鋰化合物和金屬鋰的價格上升，今年上半年，贛鋒的中期收入大升七成，而盈利更因為

鋰價格上升而大增七倍。以中期賺１４﹒１５億元計，全年盈利有望創新高，因為２０１７年的

盈利也不過２０﹒９５億元，現價的２０２１年市盈率大約５５倍。這個估值水平當然不算便宜

，但比起比亞迪的１６７倍，已經算十分便宜了！



＊接Ｔｅｓｌａ大單提升國際地位＊



到目前為止，贛鋒的上中游業務，大約佔集團整體業務的七成半，而下游的鋰電池業務則佔

不足兩成，其他業務佔不足一成。市場方面，內地市場佔約七成六，海外市場則佔兩成半左右。

我估計，贛鋒未來會繼續擴大下游和海外市場業務。

今個星期，贛鋒傳來好消息，那就是得到Ｔｅｓｌａ的訂單，由明年至２０２４年會向

Ｔｅｓｌａ供應電池級的氫氧化鋰產品，具體數量和金額還要等Ｔｅｓｌａ落實才知道。明顯地

，這宗生意會對贛鋒未來幾年的業績有正面幫助！某程度上，也會進一步提高贛鋒在國際市場的

地位，有助她繼續開拓海外市場。

因此，總結一句，有「鋰」冇理（只要有鋰在手上，就不用講道理），贛鋒應該是比亞迪之

外，值得收集的股票之一。我認為，鋰電行業的龐大需求只是剛開始，未來會有一段高增長期。

雖然股價已經升了一截，但應該未到高峰，最佳策略是逢低收集，持有一兩年應該有不俗回報。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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