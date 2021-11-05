《鍾之日記》內房危機浪接浪，魚缸不敵往下沉

《鍾之日記》１１月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



英倫銀行意外按兵不動，並警告市場勿對加息幅度押注，匯豐（００００５）股價曾挫半成

，拖低大市。特首林鄭月娥稱希望最快明年２月能與內地開展有規模通關，惟對零售股沒提振，

香江魚缸昨日（４日）終止七連跌後，今日再度憂慮內房爆煲，沽壓重現，恒指低開２７４點，

午後中段跌幅擴大，曾挫５００點，見２４７２４點全日低，續創１０月８日以來新低。尾市跌

幅略為收窄，恒指收跌３５４點或１﹒４％，報２４８７０點。全日成交１２８３﹒３８億元。

重磅科技股跌幅大，騰訊（００７００）收挫２﹒８％，阿里巴巴（０９９８８）挫３﹒４％。

內房債務風險持續，拖累滬深股市氣氛，滬綜指今早低開後反覆上落，世茂集團

（００８１３）擬債務爆雷，集團雖發聲明澄清，目前與陸家嘴信託合作正常，未有逾期或面臨

延期償付事項，惟旗下股債雙殺，地產板塊跌幅加深。滬綜指最終全日挫１％，報

３４９１﹒５７點，再度失守三千五，創逾１０周新低，一周累計跌幅１﹒５７％連跌兩周。兩

市成交１１５１１億元人民幣，較上一交易日增６﹒７％，連續第１１個交易日成交破萬億元。



＊佳兆業賣家產還債，世茂驚現股債雙殺＊



內房連環爆出負面消息。早前被爆流動性出現問題的佳兆業（０１６３８）今日有新進展，

報道指該集團正出售資產以籌集資金償還債務，包括未能兌付的財富產品及１１０億美元的美元

債券。佳兆業開始將總樓面達１４５萬平方米的１８個深圳房地產項目拍賣，總價值估計達

８１８﹒２億元人民幣。同時，有傳華潤置地（０１１０９）等央企國企正洽談介入佳兆業在深

圳部分舊改項目。

佳兆業及其同系佳兆業美好（０２１６８）、佳兆業資本（００９３６）、佳兆業健康

（００８７６）在今日齊齊停牌。

財務相對穩健的世茂集團亦有網絡傳言稱，集團正與陸家嘴信託談債券延期，導致世茂集團

旗下境外多款美元債創單日最大跌幅，內地債券亦跌至臨時停牌。世茂集團發布澄清後，股價仍

瀉逾１３％，報９﹒６８元創近四年新低。同系的世茂服務（００８７３）亦挫６％。

已經停牌的花樣年（０１７７７）繼續有麻煩，有Ａ股企業今日告狀花樣年杭州項目公司未

按期償還債務本息。百大集團（滬：６００８６５）公告，２０２１年６月１８日，公司以自有

資金向杭州鴻同企業管理合夥企業（有限合夥）出資１億元人民幣，通過杭州星昂企業管理合夥

企業（有限合夥）向杭州花浦房地產開發有限公司發放借款，由花樣年集團提供保證擔保。截至

１１月５日，杭州花浦尚未履行協議約定的按期償還債務本息義務。

其他內房齊齊跳水，奧園（０３８８３）瀉１３﹒１％，融創（０１９１８）急挫６﹒８％

，碧桂園（０２００７）跌２﹒８％，中國恒大（０３３３３）跌２﹒５％，潤地跌１﹒２％。



＊英倫銀行意外放鴿，匯控受累下跌＊



英倫銀行出乎市場意料宣布維持利率不變，消息拖累匯控（００００５）股價應聲下跌。

外界盛傳英倫銀行最快本周加息，成為首個加息的Ｇ７國家，未曾想英倫銀行周四（４日）

公布，將維持現行０﹒１厘利率。英倫銀行表示，會繼續實施現行買債計劃，維持整個資產購買

計劃規模在８９５０億英鎊，但強調為實現通脹回落２％水平，未來數個月有需要上調利率。

高盛原先已發表報告，預期英國最快本周加息，調整對當地銀行股的預測，並上調匯控

２０２５年前的盈利預測及目標價。但維持利率不變的消息使得市場對匯豐短期淨利息收入受惠

的預期落空，匯控今日低開近半成，收市仍下跌３﹒６％，收報４５﹒４５港元。



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