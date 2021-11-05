【進博會】習近平：中國將堅定不移維護真正的多邊主義

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國家主席習近平昨日（４日）晚上以視頻方

式出席第四屆進博會開幕式並發表主旨演講稱，中國擴大高水平開放的決心不會變。

具體來說，第一，中國將堅定不移維護真正的多邊主義，支持世貿組織改革朝著正確方向發

展。中國將以積極開放態度參與數字經濟、貿易和環境、產業補貼、國有企業等議題談判，維護

多邊貿易體制國際規則制定的主渠道地位，維護全球產業鏈、供應鏈穩定。

第二，中國將更加註重擴大進口，增設進口貿易促進創新示範區，優化跨境電商零售進口商

品清單，推進邊民互市貿易進口商品落地加工，增加自周邊國家進口。



＊積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》＊



第三，中國將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放。中國

將修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，引導更多外資投向先進製造業、現代服務業、高新技術

、節能環保等領域，投向中國中西部和東北地區。中國將在自貿區和海南自貿港做好高水平開放

壓力測試，出台自貿區跨境服貿負面清單。中國將深度參與綠色低碳、數字經濟等國際合作，積

極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》、《數字經濟夥伴關係協定》。

第四，中國將積極參與聯合國、世界貿易組織、二十國集團、亞太經合組織、上海合作組織

等機制合作，推動加強貿易和投資、數字經濟、綠色低碳等領域議題探討。中國將支持疫苗等關

鍵醫療物資在全球範圍內公平分配和貿易暢通；推動高質量共建「一帶一路」，使更多國家和人

民獲得發展機遇和實惠；積極參與應對氣候變化、維護全球糧食安全和能源安全，在南南合作框

架內繼續向其他發展中國家提供更多援助。

