【新冠肺炎】全國昨新增本土確診回落至６８宗，黑龍江２８例最多

《經濟通通訊社５日專訊》國家衛健委公布，昨日（４日）全國報告新增確診病例７８例。

其中，本土病例６８例（黑龍江２８例，河北１０例，遼寧８例，甘肅５例，寧夏４例，江西２

例，貴州１例，雲南１例），含４例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。無新增死亡病

例。境外輸入病例１０例（上海３例，廣西３例，天津１例，遼寧１例，廣東１例，雲南１例）

，含１例由無症狀感染者轉為確診病例（在廣西）；新增疑似病例１例，為境外輸入病例（在上

海）。

當日新增治愈出院病例２９例，解除醫學觀察的密切接觸者１９９０人，重症病例較前一日

增加１例。境外輸入現有確診病例３７３例（其中重症病例２例），現有疑似病例４例。累計確

診病例９６９７例，累計治愈出院病例９３２４例，無死亡病例。

全國現有確診病例１１２９例（其中重症病例３７例），累計治愈出院病例９１８４０例，

累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９７６０５例，現有疑似病例４例。累計追蹤到密

切接觸者１２７２３３３人，尚在醫學觀察的密切接觸者４５３８６人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８８６６例。其中，香港特別行政區１２３５９例（出

院１２０３５例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７５例），台灣地區

１６４３０例（出院１３７４２例，死亡８４７例）。



＊新增２２宗本土無症狀感染＊



全國昨日報告新增無症狀感染者４２例，其中境外輸入２０例，本土２２例（河南９例，遼

寧８例，江西３例，重慶２例）；當日轉為確診病例５例（境外輸入１例）；當日解除醫學觀察

１７例（境外輸入１４例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者４２６例（境外輸入３４８例）。

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