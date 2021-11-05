【解決電荒】國稅總局：已為煤電供熱企業「減退緩」稅１５０億元

《經濟通通訊社５日專訊》國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力表示，１０月份以來建
立台帳，按日跟蹤煤電和供熱企業辦理「減、退、緩」稅情況。
截至１１月４日全國為煤電和供熱企業共辦理「減、退、緩」稅１５０﹒７億元（人民幣．
下同），其中累計辦理減免稅５７﹒８億元，緩退稅９２﹒９億元，切實緩解了煤電和供熱企業
資金壓力和生產經營困難，促進了今冬明春能源保供工作。（ｄｗ）
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