【解決電荒】國稅總局：已為煤電供熱企業「減退緩」稅１５０億元

《經濟通通訊社５日專訊》國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力表示，１０月份以來建

立台帳，按日跟蹤煤電和供熱企業辦理「減、退、緩」稅情況。

截至１１月４日全國為煤電和供熱企業共辦理「減、退、緩」稅１５０﹒７億元（人民幣．

下同），其中累計辦理減免稅５７﹒８億元，緩退稅９２﹒９億元，切實緩解了煤電和供熱企業

資金壓力和生產經營困難，促進了今冬明春能源保供工作。（ｄｗ）

