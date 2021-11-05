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05/11/2021 08:40

【解決電荒】秦皇島港煤炭場存破５１０萬噸，電廠存煤可用２０天

　　《經濟通通訊社５日專訊》秦皇島港存煤突破５１０萬噸，超過去年同期水平，達到今年以
來高位。隨著煤炭產量持續增加，秦皇島港場存穩步提升，特別是１０月底大秦線檢修結束後，
電煤鐵路裝車連創歷史同期新高，港口調入量明顯增加。
　　另外，據發改委監測，１１月３日，全國統調電廠存煤１﹒１２億噸，可用天數達到２０天
，達到常年正常水平。其中，東北三省統調電廠存煤可用３２天，「兩湖一江」存煤可用２５天
，廣東、廣西、貴州、雲南等省份存煤可用天數均在２０天以上。近一時期，隨著煤炭增產增供
持續推進，煤炭安全先進產能加快釋放，１１月份以來，煤炭產量延續高位水平。
　　據調度數據，１１月３日全國煤炭日產量再次突破１１７０萬噸，隨著煤礦月初計劃性檢修
陸續結束，產量還將增加，預計電廠供煤將持續大於耗煤，存煤提升還將進一步加快。

＊長協煤流向監管信息系統將上線，失信會被懲戒＊

　　全國煤炭交易中心表示，由國家公共信用信息中心、全國煤炭交易中心共同開發的長協煤流
向監管信息系統，即將上線運行。
　　長協煤流向監管信息系統將過去的月報改為周報，將過去的單方面填報改為供需雙方同時填
報，可以對煤炭中長期合同進行管理和監督。對認定的弄虛作假等違法違規行為，將在「信用中
國」網站向社會公示。有關部門將依法依規實施失信懲戒。（ｊｔ）

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