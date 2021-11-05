【債務風險】陽光控股創始人辭任興業銀行董事，或為售股集資鋪路

《經濟通通訊社５日專訊》興業銀行（滬：６０１１６６）發布公告稱，董事會收到董事林

騰蛟的辭呈，因需專注於自身企業主業經營，決定自即日起辭去興業銀行董事及董事會下設相關

專門委員會的職務。根據規定，林騰蛟的董事任期在１１月３日結束。值得關注的是，林騰蛟為

早前陷入資金鏈斷裂的內房陽光城集團（深：０００６７１）董事局主席，更是陽光城集團母企

陽光控股的創始人、董事局主席。陽光控股目前仍持有興業銀行逾２％股份，林騰蛟此舉引發市

場猜測，陽光控股將要減持興業銀行股份打救旗下上市平台。

興業銀行剛披露的三季報顯示，截至今年９月，陽光控股持有約４﹒９７億股興業銀行股份

，佔比２﹒３９％，在興業銀行前十名普通股股東中排名第八，且為前十大股東中為一個非國企

背景股東。不過，截至目前陽光控股質押其持股中的２﹒４３億股，即質押股份數量接近持股數

量５０％。換言之，如果陽光控股近期在二級市場減持股份，按照興業銀行最近５日均價測算，

陽光控股可獲取大約４４億元（人民幣．下同）流動資金。



＊興業銀行一日被拋５８００萬股，涉近１０億元＊



事實上，興業銀行４日收盤價為１８﹒２３元，該股當天發生３筆大宗交易，成交均價

１７﹒１９元，平均折價率５﹒７％，總成交額９﹒９７億元，總成交量５８００萬股。根據上

市公司股東減持股份的相關規定，這三筆大宗交易是否為陽光控股所為，尚不得而知。若確為陽

光控股所為，則林騰蛟辭任興業銀行董事或是為此鋪路。

另據陽光城最新公告，在股價連日下挫破底後，公司控股股東福建陽光集團有限公司因其部

分賬戶維持擔保比例低於平倉線，於２０２１年１１月１日至１１月３日期間，通過集中競價方

式被動減持公司股份８３６１﹒２５萬股，佔公司總股本的２﹒０２％。

陽光城盤初偏軟，現跌０﹒４％，報２﹒７２元；興業銀行則跌１﹒２％，現報１８﹒０２

元。（ｗｌ）

