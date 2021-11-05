《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊１﹒３５關鍵，失守料下試１﹒３１６５

《廣匯論勢》英倫銀行（ＢＯＥ）周四議息後，一如筆者預期維持指標基準利率在０﹒１厘

不變，整體買債規模亦維持在８９５０億英鎊（８７５０億國債及２００億企業債）。ＢＯＥ貨

幣政策委員會以７票對２票，通過維持貨幣政策不變的決定，６票對３票支持維持現行購債規模

。委員Ｄａｖｅ Ｒａｍｓｄｅｎ及Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓａｕｎｄｅｒｓ支持加息至０﹒２５厘

，但同時建議將整體購債規模，由他們上次建議降至的８６００億英鎊上調至８７５０億英鎊。

另外，決策委員Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｌ﹒ Ｍａｎｎ雖支持維持指標利率在０﹒１厘，但建議

將購債規模由８９５０億英鎊減至８７５０億英鎊。這多少反映決策委員對應否在目前調整貨幣

政策有不同看法。



＊英央行料通脹明春達５％後回落＊



ＢＯＥ在今次會議維持利率不變，令部分市場人士感到被出賣，但ＢＯＥ行長貝利表示，他

並無說一定會在今次會議加息，只是市場過度解讀其早前的言論而已，貝利又指，ＢＯＥ在整個

夏天都在觀察通脹的變化，但市場利率卻下跌，令其不解。不過，ＢＯＥ在議息聲明中預期，英

國通脹率將於明年春季達到５％左右，之後回落，其中原因是預期高油價及汽油價格的影響將會

消退，同時不認為商品需求會繼續快速上升，部分企業面對的生產問題將會緩和，通脹料於兩年

內接近２％目標。



＊加息難解決供應短缺的高通脹＊



不過，ＢＯＥ亦表示，英國經濟正在復甦，失業率亦已下跌，通脹料於明春升至５％，

ＢＯＥ認為需要溫和加息令通脹率返回２％目標，為此，央行將會繼續支持國民的就業及收入，

以及經濟增長。由此可見，ＢＯＥ並非將超出目標的通脹視而不見，而是認為未到加息的適當時

間，更何況央行認為高通脹升至５％後亦會回落。再者，央行責任並非只為壓抑通脹，尤其現時

的高通脹是供應短缺造成，並非加息可以解決。



＊一廂情願炒錯無怨＊



所謂「意外」的議息結果，只是小部分投資者的想法，分分鐘被大戶擺了一道。然而，所謂

「食得鹹魚抵得渴」，金融市場充滿投機性，未有深思熟慮，投資行動只建於個人想法，因此而

招致虧損（炒英鎊）亦無話可說。短期而言，吸納英鎊仍然面對較大風險，尤其今晚美國勞工部

公布１０月份就業報告，預期非農業職位增加４５萬個，失業率下降１個百分點至４﹒７％，平

均時薪按年升幅料由４﹒６％擴大到４﹒９％，只要數據與預期相若都可刺激美元匯價進一步走

強。



＊鎊匯短期沽壓難消＊



英鎊兌美元昨天由接近１﹒３７００高位大跌近２３０點子至１﹒３４７０，波幅是去年

１２月２１日以來最大（惟當日收市跌幅收窄至只有３５點子），至今天歐洲開市初段，英鎊兌

美元在１﹒３５００略低的水平徘徊。技術上，１﹒３５００可視為匯價關鍵支持位，該位為

２０１８年５月至２０２０年１２月的強大阻力位，若短期失守該位，則料下試至１﹒３２１０

（位於江恩正方形１８０度角水平）至１﹒３１６５（去年３月以來最大升浪的３８﹒２％調整

位）才有望回穩，以跌穿周線圖ＴＤ需求線量度，下跌目標約為１﹒３２３５，而１﹒３６１０

則成為短期反彈的強大阻力位。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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