《陶冬天下－陶冬》ＱＥ不死，但會打盹

《陶冬天下》鮑威爾的手，高高舉起，然後卻輕輕拍下。美國調整ＱＥ流動性的大幕就此揭

開，一切如鮑威爾之前的預告，但與市場預期便有不小的差距。



１１月３日，美國聯邦儲備局公開市場委員會在例行會議之後，宣布從１１月開始每月削減

購買１００億美元國債和５０億美元ＭＢＳ。委員會提到可能會根據實際情況對購債額度再作調

整，不過筆者相信需要有重大的持續的數據意外才會發生調整，預計明年中前後完全停止因為新

冠疫情而開啟的１５００億美元ＱＥ計劃。這些政策變化，聯儲已經用了六個月時間與市場苦心

溝通了，宣布時市場毫無意外。



令市場感到意外的是聯儲在加息問題上沒有任何清晰地表示。公開市場委員會沒有更新經濟

預測，沒有更新利率的前瞻性指引。會後聲明和記者會強調的是就業市場仍有很大的缺口，重復

了通貨膨脹是暫時性的之提法，預計會回落。主席鮑威爾在被直接問及利率政策的時候，一方面

回避了評論市場的加息預期，另一方面將貨幣政策調整分為兩個不同階段，言外之意是現在ＱＥ

減碼和未來加息之間並沒有必然的連貫性。



聯儲對通貨膨脹的輕描淡寫和對加息前景的鴿派表述，令市場感到意外。美國的通貨膨脹勢

頭愈來愈熾烈，遠遠超過政策目標，而且汽油、食品、租金輪番上揚，市場據此相信貨幣當局不

僅需要購債減碼，還需要提早加息。對政策利率最敏感的兩年期國債利率在兩個月左右的時間裡

從０﹒１４％扶搖直上，一度逼近０﹒７％。掉期市場利率價格顯示，市場預期最早明年三月出

現第一次加息，七月前有１００％概率完成第一次加息，年底前還有可能有第二次加息。聯儲用

不評論、不動作，回擊了市場預言。



筆者認為，除非出現大的意外，聯儲的第一次加息，會在２０２３年出現，加息的幅度和頻

率都比市場目前所想象的更小更慢。鮑威爾會用實際行動捍衛其鴿派聲譽，會用形鷹實鴿的手法

盡量拖延啟動加息的時間點，避重就輕。



筆者認同目前美國所出現的通貨膨脹正在變質，物價源頭正在從供應鏈和交通瓶頸轉向基本

必需品。盡管食品和能源不屬於核心通脹范疇，但它們已經觸發了通脹預期，並帶動工資大幅上

漲。美國勞工市場的辭職率是近四十年來所未見的，在低端服務業不漲工資請不到人，留不住人

。工資漲，則萬物漲。



美國國債市場資金回報極低，再也吸引不到海外資金。美國政府所發國債主要依靠聯儲的流

動性擴張所吸納。美國的發債頂峰在今年第四季度，所以聯儲在供應流動性上的壓力逐步變小，

於是聯儲不介意開始減少購債規模。但是加息卻可能帶來許多問題，從山姆大叔利息支付到資本

市場的槓桿再到房地產市場的穩定。這就決定了聯儲在看待減少購債和提高利率上的態度是完全

不同的。



從再廣闊的角度看，此輪ＱＥ的鍾擺已經向流動性環境正常化方向回擺了。未來幾年流動性

不僅會停止擴張，還要收縮，今天不加息，早晚會加息。但是二十一世紀以來，美國為首的全世

界多數國家都沒有進行真正意義上的結構改革，每次遇到經濟衰退、市場危機都是依靠貨幣擴張

來解決問題的。一旦流動性減少、資金成本上升，新的衰退就不遠了，市場也變得動蕩，最後只

能用更大的ＱＥ來維持穩定。

ＱＥ不死，但會打盹。鮑威爾給你的就是這個信息。



《陶冬》（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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